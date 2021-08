東奧騎手遭爆是工人皇帝之女！不玩音樂愛與馬共舞　摘銀全家嗨翻

▲美國馬術選手史普林斯汀被爆出是知名歌手布魯斯史普林斯汀之女 ,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國馬術隊團體三人組在7日的東奧團體場地障礙決賽中奪得銀牌,其中29歲的年輕騎士史普林斯汀 (Jessica Springsteen)更被爆出是知名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)之女,讓人大感驚訝。

據CNN報導,剛在馬術項目中抱得團體賽銀牌的史普林斯汀,最近被揭露父親其實是布魯斯史普林斯汀,讓許多人大感驚訝。布魯斯史普林斯汀被譽為「工人皇帝」,是《滾石雜誌》認證有史以來最偉大藝術家第23名的美國搖滾傳奇歌手,而史普林斯汀的母親帕蒂西爾法(Patti Scialfa)也是一名創作歌手。

不過,史普林斯汀似乎不想和繼承父母一樣玩音樂,反而喜歡「與馬共舞」。從小就在紐澤西長大的史普林斯汀,由於家族有一個300英畝的大農場,因此她在4歲就已經開始學習騎馬了。她在2008年首次出征ASPCA Maclay的全國錦標賽,就獲得冠軍,還曾在20012年的倫敦奧運上擔任替補選手。

目前在世界排名14的史普林斯汀告訴CNN,她在得知獲獎的消息後立刻就打給父母報喜,「他們都在尖叫,我想我們都聽不清楚彼此在說什麼,但我知道他們很興奮,這真的是一次瘋狂的經歷」。

It’s her first freakin Olympics! Absolutely incredible! She’s put in years of hard work of course, but still!