新竹名店送摃丸慶奧運　「小編少寫2字」網罵翻！店家回應了



▲新竹摃丸名店「華品摃丸」辦活動慶奧運奪牌，沒想到因為小編少打了幾個字，引起網友負評。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專頁，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹名產店「華品摃丸」為慶祝中華隊在東京奧運上表現亮眼，7日在臉書貼文宣布，凡姓名中有「金、銀、銅、婞、淳、洋、齊、麟、勇、緯、智、凱、資、穎…等34字」，都可以到新竹總店門市或竹北門市兌換「原味摃丸300克乙包」，未料領取過於踴躍，店家又修改了發放號碼牌時間、領取數量，讓大批民眾撲空，引起負評，網友紛紛前往臉書痛罵店家「有夠誇張，要送還一直偷改文」、「搞什麼奧運熱度，限時跑兩趟沒拿到還限量，真差勁」。

新竹摃丸名店「華品摃丸」歡慶東奧佳績，7日在臉書貼文，只要姓名中有「金、銀、銅、婞、淳、洋、齊、麟、勇、緯、智、凱、資、穎、智、鈞、均、珩、宇、成、昀、儒、怡、靜、政、琮、嘉、翎、玟、卉、筱、雯、姿、云」等字，都可以本人憑身分證免費兌換一份摃丸。

只是貼文一出，索取太踴躍，華品摃丸沒多久又修改貼文「新竹總店及竹北直營店各限量150份」、「兩天總共提供限量600份供大家兌換」、「8/7 今天已兌換完畢，8/8 歡迎父親節來兌換加菜」未料竟引起民眾反彈。

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▲▼撲空的網友罵翻，認為店家遊戲規則一改再改，連發放號碼牌的時間都無法固定，引起抱怨連連。

不少撲空的民眾大罵華品亂改貼文，一開始沒說「限量」，到了現場才說竹北店有限量，新竹總店沒限量，再前往新竹總店又說發完了，為了一小包摃丸來回波波，火氣都上來了。

不僅如此，7日的摃丸發放完畢後，華品緊急公告，請大家8號父親節時再去領摃丸加菜，民眾興致勃勃的到了現場，才知道原定11點發放號碼牌竟無預警提早到10點半，有民眾10點50分抵達現場，看到店家大門張貼的發完公告，瞬間覺得心死。



▲業者解釋，因為小編疏失少打了「限量」，引起網友撲空，深感抱歉。

撲空了的網友前往店家臉書抱怨，「不要再偷改貼文了好嗎」、「不要內文跟現場不一樣好嗎？」、「爛透了！貼文一直改、規則一直變，根本讓人無所適從，雖說店家辦活動有權更改活動，但這樣的做法不僅擾民更是惹民怨」、「也太沒誠意了，內文也沒說限量，去竹北說換完了，還說要去新竹換，看留言新竹也沒了，這樣做活動對店家真是大扣分！」、「雖然辦活動是好意但應該一開始就要說明有限量，不是後來才偷偷改貼文，讓人白跑一趟真的不是很優」。

更有網又火大表示「都限量，ㄧ直在騙，蹭奧運熱度而已」、「老闆娘直接說沒有了，就感覺受騙啊，遊戲規則並沒有說限量，把消費者騙去，然後說換完了，這樣的店我不會再去消費」、「騙人的 ~活動11:00開始 10:50就說換完了,這店家也太會打廣告了吧，決定拉黑這店,新竹有其它更好吃的貢丸品牌」、「說10點悅換，10點前一堆人去，說號碼牌發完？內文跟現場不一樣，還要用什麼事情來蹭熱度呢？拭目以待看笑話之前要送別縣市新竹伴手禮還會買你們家貢丸，此活動造成民眾傻眼，列入黑名單」。

▲成功領到摃丸的網友開心曬照。

記者致電華品摃丸，業者林小姐坦承失誤，因小編失誤忘記註名「限量」，這部分他們自己有錯，會虛心檢討，至於發放號碼牌時間一事也真的感到為難，因為其實店面是8點半開，不管早發晚發都會被說話，這部分他們也一直想辦法周全，至於會不會因為這個風波「一朝被蛇咬」不再辦活動，林小姐也說，送摃丸活動是家裡長輩開心，台灣能在奧運史上表現搶眼、發光發熱，想要慶祝一下，不過因為不常辦活動，總是有些缺漏之處，但是不影響大家的熱情，若是下次有機會，還是辦活動和大家一起開心。

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