　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹名店送摃丸慶奧運　「小編少寫2字」網罵翻！店家回應了

▲新竹名店送摃丸慶奧運　「規則一直改」網友罵翻！店家回應了。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專業）
▲新竹摃丸名店「華品摃丸」辦活動慶奧運奪牌，沒想到因為小編少打了幾個字，引起網友負評。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專頁，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹名產店「華品摃丸」為慶祝中華隊在東京奧運上表現亮眼，7日在臉書貼文宣布，凡姓名中有「金、銀、銅、婞、淳、洋、齊、麟、勇、緯、智、凱、資、穎…等34字」，都可以到新竹總店門市或竹北門市兌換「原味摃丸300克乙包」，未料領取過於踴躍，店家又修改了發放號碼牌時間、領取數量，讓大批民眾撲空，引起負評，網友紛紛前往臉書痛罵店家「有夠誇張，要送還一直偷改文」、「搞什麼奧運熱度，限時跑兩趟沒拿到還限量，真差勁」。

新竹摃丸名店「華品摃丸」歡慶東奧佳績，7日在臉書貼文，只要姓名中有「金、銀、銅、婞、淳、洋、齊、麟、勇、緯、智、凱、資、穎、智、鈞、均、珩、宇、成、昀、儒、怡、靜、政、琮、嘉、翎、玟、卉、筱、雯、姿、云」等字，都可以本人憑身分證免費兌換一份摃丸。

只是貼文一出，索取太踴躍，華品摃丸沒多久又修改貼文「新竹總店及竹北直營店各限量150份」、「兩天總共提供限量600份供大家兌換」、「8/7 今天已兌換完畢，8/8 歡迎父親節來兌換加菜」未料竟引起民眾反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹名店送摃丸慶奧運　「規則一直改」網友罵翻！店家回應了。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專業）

▲▼撲空的網友罵翻，認為店家遊戲規則一改再改，連發放號碼牌的時間都無法固定，引起抱怨連連。

▲新竹名店送摃丸慶奧運　「規則一直改」網友罵翻！店家回應了。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專業）

不少撲空的民眾大罵華品亂改貼文，一開始沒說「限量」，到了現場才說竹北店有限量，新竹總店沒限量，再前往新竹總店又說發完了，為了一小包摃丸來回波波，火氣都上來了。

不僅如此，7日的摃丸發放完畢後，華品緊急公告，請大家8號父親節時再去領摃丸加菜，民眾興致勃勃的到了現場，才知道原定11點發放號碼牌竟無預警提早到10點半，有民眾10點50分抵達現場，看到店家大門張貼的發完公告，瞬間覺得心死。

▲新竹名店送摃丸慶奧運　「規則一直改」網友罵翻！店家回應了。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專業）
▲業者解釋，因為小編疏失少打了「限量，引起網友撲空，深感抱歉。

撲空了的網友前往店家臉書抱怨，「不要再偷改貼文了好嗎」、「不要內文跟現場不一樣好嗎？」、「爛透了！貼文一直改、規則一直變，根本讓人無所適從，雖說店家辦活動有權更改活動，但這樣的做法不僅擾民更是惹民怨」、「也太沒誠意了，內文也沒說限量，去竹北說換完了，還說要去新竹換，看留言新竹也沒了，這樣做活動對店家真是大扣分！」、「雖然辦活動是好意但應該一開始就要說明有限量，不是後來才偷偷改貼文，讓人白跑一趟真的不是很優」。

更有網又火大表示「都限量，ㄧ直在騙，蹭奧運熱度而已」、「老闆娘直接說沒有了，就感覺受騙啊，遊戲規則並沒有說限量，把消費者騙去，然後說換完了，這樣的店我不會再去消費」、「騙人的 ~活動11:00開始 10:50就說換完了,這店家也太會打廣告了吧，決定拉黑這店,新竹有其它更好吃的貢丸品牌」、「說10點悅換，10點前一堆人去，說號碼牌發完？內文跟現場不一樣，還要用什麼事情來蹭熱度呢？拭目以待看笑話之前要送別縣市新竹伴手禮還會買你們家貢丸，此活動造成民眾傻眼，列入黑名單」。

▲新竹名店送摃丸慶奧運　「規則一直改」網友罵翻！店家回應了。（圖／翻攝臉書《華品摃丸》粉絲專業）

▲成功領到摃丸的網友開心曬照。

記者致電華品摃丸，業者林小姐坦承失誤，因小編失誤忘記註名「限量」，這部分他們自己有錯，會虛心檢討，至於發放號碼牌時間一事也真的感到為難，因為其實店面是8點半開，不管早發晚發都會被說話，這部分他們也一直想辦法周全，至於會不會因為這個風波「一朝被蛇咬」不再辦活動，林小姐也說，送摃丸活動是家裡長輩開心，台灣能在奧運史上表現搶眼、發光發熱，想要慶祝一下，不過因為不常辦活動，總是有些缺漏之處，但是不影響大家的熱情，若是下次有機會，還是辦活動和大家一起開心。

►三檔火力調節，不沾塗層易清洗 燉滷熬煮一鍋搞定

►無照男開瑪莎拉蒂上國道！慘被翻覆聯結車撞爛　天價維修費曝

►恐怖畫面曝！醉男躺大馬路慘遭輾死　駕駛嚇傻：根本沒看到人

►勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

►接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！　超兇畫面震撼8.5萬人
快訊／新北1人確診！居隔陰轉陽　感染源曝光
醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中曝「抗Delta」關鍵
LIVE／新北今+1！內用解禁首週末　侯友宜最新說明
日本棒球摘金為何向空氣鞠躬？　他揭原因：對世界最好宣傳
食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中回應了
吳亦凡脫光被獄警搶看「吳籤」！　崩潰爆憂鬱、幻聽求保外就醫
又有熱帶低壓發展？　專家曝可能動線「未來兩天是關鍵」
虎林雞肉商「5次PCR陰性」後確診　羅一鈞曝可能感染源
Delta狂爆「偷補習」被踹門　老師當場押走！學生全傻眼
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園+1！居隔期滿確診　鄭文燦曝：他居無定所⋯足跡在北市

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中：基本上造冊都符合

又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

父親節希望能回家看一下孫子　陳時中：順便「被慶祝」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周揚青男友鏡頭恐懼..錄影中「躲廁所」　全程「大恍神.拒互動」她：沒辦法溝通

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

快訊／桃園+1！居隔期滿確診　鄭文燦曝：他居無定所⋯足跡在北市

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中：基本上造冊都符合

又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

父親節希望能回家看一下孫子　陳時中：順便「被慶祝」

豪大雨不斷南部災情嚴重　全台23處危險路段封閉

快訊／桃園+1！居隔期滿確診　鄭文燦曝：他居無定所⋯足跡在北市

江少慶初登板準備好了　洪總還要想一想

高虹安問前瞻治水「錢花去哪？」　蘇貞昌：1天1100公厘雨量誰都撐不起

浪琴綠面飛行錶好復古　秒換鍊帶變都會感

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

快訊／三度「見零」！新北＋1居隔陰轉陽　侯友宜：疫情穩穩控制

「最強中華隊」2金4銀6銅創最佳！　亞洲排名第6、總排第34

天團男偶像二手拍賣面交被認出「粉刷一排羨慕」！洩遭詐騙慘痛經驗

快訊／新北無新增個案　三重1人居隔陰轉陽！被朋友傳染

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

威力彩頭獎上看13億！　4星座中獎機率高

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

1圖看懂奇葩盧碧回魂「颱風→熱低→颱風」

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／今新增4例本土「創社區感染新低」

麟洋配「飛撲神技」被翻出　網：拿金牌不意外

更多熱門

相關新聞

日本棒球摘金向空氣鞠躬？　謝長廷揭原因

日本棒球摘金向空氣鞠躬？　謝長廷揭原因

東京奧運棒球金牌戰，日本隊以2比0擊敗美國隊，不過外界發現，日本隊在賽後卻先對著空氣鞠躬，再向美國隊伍鞠躬。對此，駐日代表謝長廷8日解釋，日本隊先向沒有觀眾的球場鞠躬，然後向亞軍鞠躬，是展現對比賽場所的感謝及敗者尊嚴的敬意。

賴清德看報紙都先看體育版！　運動術語、戰術佈局他都懂

賴清德看報紙都先看體育版！　運動術語、戰術佈局他都懂

東奧選手0分怪馬匹！官方：自己負責

東奧選手0分怪馬匹！官方：自己負責

東奧誰最賺？美聯社曝「最大贏家」

東奧誰最賺？美聯社曝「最大贏家」

決戰閉幕日！美中奧運金牌36：38　奪金最後希望一次看

決戰閉幕日！美中奧運金牌36：38　奪金最後希望一次看

關鍵字：

華品摃丸奧運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

他KO對手卻遭判犯規　對手「躺著摘金」

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面