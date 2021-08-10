衝擊瞬間曝！偷車賊拒捕闖紅燈　無辜騎士遭撞飛機車碎噴

記者楊熾興／桃園報導

29歲劉姓男子9日晚竊車遭巡警發現後鳴笛追趕，劉嫌為逃避警方追逐沿路狂飆，逃至桃園市大園區華興路與和平西路口時，因闖紅燈與許姓重機騎士發生踫撞，車輛失控後仍棄車逃逸，被撞的機車騎士許男彈飛人倒地，所幸許男送醫後無礙，劉嫌則遭支援警力圍捕逮獲。

▲劉嫌駕車竄逃闖紅燈直撞機車。（圖／中壢警分局提供）

▲機車散落一地騎士倒地。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局於昨天18時許接獲民眾報案，稱其自小客車遭竊，警方於21時許在大園區華興路上發現該部失竊車輛，經員警確認後立即開啟警示燈鳴警報器尾隨在後，並通報線上警網攔截圍捕，警方於尾隨過程中均保持適當距離。

▲警方將棄車逃逸的劉男逮捕。（圖／中壢警分局提供）

但劉嫌為逃避追緝加速狂飆，在行經大園華興路、和平西路口時因闖紅燈與許姓騎士發生踫撞，機車被巨大衝力撞得零件噴飛人落地，劉嫌在車輛失控後棄車逃逸，警方立即上前查看騎士傷況並通報119實施救護再於現場逮捕劉嫌，並在他身上起獲二級毒品安非他命，許姓騎士送醫救治後無生命危險，全案依毒品、竊盜、過失傷害及公共危險等罪移送桃園地檢署偵辦。

▲警方從劉男身上查獲毒品。（圖／中壢警分局提供）

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