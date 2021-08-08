高雄3部落淪孤島501人受困！陳其邁搭機奔災區　受阻天候難出發

記者許宥孺／高雄報導

高雄桃源區「明霸克露橋」不敵湍急溪水被沖斷，使得三個部落聯外道路中斷。市長陳其邁8日上午安排搭乘空勤總隊直升機空勘災情，原定上午11點起飛，不過因天氣不佳，仍在小港機場等候。行前報告中，飛官強調，若天氣變化急促，「麻煩市長不要下機」，希望以安全為優先考量。

▲市長陳其邁抵達小港機場預計搭前往山區勘災，但天候不佳遲遲無法起飛 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「明霸克路橋」7日被湍急水流沖斷，中斷3部落聯外道路 。（圖／ 翻攝記者爆料網）

7日下午1點半左右，甲仙工務段台20線明霸克露橋遭玉穗溪水暴漲沖斷，致使復興、拉芙蘭以及梅山三個部落聯外道路無法通行，部落形成孤島且電力中斷，3處部落共有501人受困。區長謝英雄表示，目前居民糧食足夠應用2周，希望透過直升機援助。

▲▼第一趟物資已於11:28分成功降落目標地。（圖／記者許宥孺翻攝）

空勤總隊8日一早派遣直升機，載送台電4名工程人員以及民生物資前往搶修、補給，這一趟運送物資約300公斤包含尿布、泡麵、手電筒、雨衣、藥品等，已於上午11點28分抵達桃源區樟山國小復興分校。

▲市長陳其邁預計前往山區勘災，行程前聽取任務簡報。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲首批出發飛鷹直升機順利卸下物資，返回小港機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁約在上午11點抵達小港機場並聽取任務簡報，飛官表示，若天氣正常，約30至40分鐘就能抵達目標地，因山區天氣時好時壞，若市長要落地勘災一定要注意天候變化，「若天氣變化急促，麻煩市長不要下機」，飛官也強調，「因為飛機進山區都是低空，若有任何狀況，立刻掉頭返航」，希望以安全為優先。

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