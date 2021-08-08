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莫德納第二劑「餘量不足百萬人」　醫籲390萬名鐵粉先打AZ等混打

記者嚴云岑／台北報導

我國自購加上美國捐贈的莫德納疫苗合計855萬劑，約可供427.5萬人完整接種，目前已有290萬人打了第一劑，另有15.7萬人等打第二劑，但全台仍有逾390萬人等打第一劑莫德納疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，「能提供兩劑接種的量不多了」，而經計算，就算疫苗全數到貨，目前也只剩約不到百萬劑可供第二劑接種。

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納第二劑「餘量不足百萬人」！（圖／記者湯興漢攝）

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我國自購的莫德納疫苗今（8）日再到貨9.96萬劑，累計到貨124.96萬劑，加上美國捐贈的250萬劑，共有375萬劑可供使用，但社區感染爆發後疫苗打氣旺，目前只剩下63.78萬劑，而第五輪原先對象43.9萬、追加對象5.7萬人、與第一類醫護混打3.3萬人全數預約完成後，國內庫存僅剩下21.76萬劑，對於莫德納鐵粉而言可謂一針難求。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／截自指揮中心直播記者會）　

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／截自指揮中心直播記者會）　

依據指揮中心公布資料，截至今日下午1時止，共有396萬8843人登記莫德納，被問及這類族群是否有機會打到時，陳時中表示，若以現在購買量進行分配，就算精細使用可以再增加1%的接種量，大概只有420萬人打得到雙劑莫德納，「未來能提供的真的不多了。」

指揮中心發言人莊人祥補充，若以採購加獲贈莫德納疫苗數除以二，大約有427.5萬人打得到兩劑默德納，但現在開放混打，人數勢必會減少。

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站日前幫民眾施打莫德納疫苗。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

莊人祥說明，目前全台已有290萬人接種過第一劑，15萬7000人接種過第二劑。第五輪預計會配發50萬劑莫德納，預約登記的民眾中，約有43.5萬人要打第一劑、6.5萬人要打第二劑，加總後等同於有333.5萬打了第一劑。若以此計算，扣掉已接種或即將接種第二劑的24.2萬人，這333.5萬名接種過首劑莫德納疫苗的民眾，在不計算混打佔缺前提下，僅有不到100萬人能打到第二劑。

鑑於莫德納疫苗數量不足，中國附醫副院長、感染科權威黃高彬受訪時表示，建議這396萬名莫德納鐵粉別再等，可以先打AZ，之後第二劑再來打BNT或莫德納等mRNA疫苗，目前國際研究已指出，混打AZ加mRNA疫苗，效果與打兩劑mRNA疫苗差不多，建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打。而台灣現在病例數少，就算間隔半年也無妨。

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