不只一半是全部！陳其邁霸氣捐31萬　還感謝國民黨議員當推手

▲高雄市長陳其邁6日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒5日提議，將首長特別費、公關費全數減半，將資源投入防疫，未料市議員陳致中6日爆料，市長早在昨天下午就捐出1個月薪水和特別費。陳其邁今主持防疫記者會時，強調捐款起因是邱議員質詢而起，「要捐沒問題」，要感謝議員。

▲高雄市議員邱于軒提議首長特別費、公關費減半。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

邱于軒5日於議會總質詢時，提議把首長特別費、公關費減半用於防疫紓困，市長陳其邁則說，他捐薪水沒問題，但議會是否比照辦理，雙方一來一回，場面火爆。

民進黨高雄市議員陳致中6日則在臉殊爆料，陳其邁市長昨天下午已捐一月薪水16萬7478元至社會局社會救助金專戶，以及市長特別費14萬4000元分別給衛生局及警察局防疫工作使用，且他強調是全部，不只減半，「讓質疑的人雞嘴變鴨嘴」。

▲高雄市長陳其邁捐一月薪167,478元至社會局社會救助金專戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁6日下午主持防疫記者會時，強調疫調人員、防疫人員非常辛苦，不管是補貼、獎勵或是慰勞，都是應該做的，「昨天起因是因為邱議員質詢，也特別向議會說明，『要捐沒問題』，昨天就捐」。

陳其邁表示，捐款因邱議員質詢而起，也相信議員認為捐款是好事，也希望共襄盛舉、防疫人員和辛苦的第一線工作人員都能受獎勵，所以要謝謝她。

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