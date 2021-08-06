不只五倍券！陳其邁允諾加碼夜市券、商圈券　霸氣喊：拭目以待

▲行政院將發行五倍券。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

隨著疫情趨緩，國內開始討論疫情後經濟的振興與復甦，行政院定調將發行五倍券。高雄市長陳其邁6日表示，將會搭配中央振興券再加碼，例如夜市券、商圈券，以發揮加乘效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁6日召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

行政院確定將發行五倍券，而雙北也喊話將加碼，市長陳其邁6日主持防疫記者會時，有媒體提問，高市府是否加碼，對此，陳其邁表示，高雄將採2部分，分別是紓困和振興。

陳其邁說，紓困必須針對特定衝擊行業，假如能再加碼，讓受困產業能有更多照顧，這個也是我們所期待；振興部分，希望能雨露均霑，讓疫情稍微穩定後，讓相關消費能增加，並帶動內需產業，譬如餐飲零售等。

▲▼陳其邁透露，將加碼夜市券、商圈券刺激消費。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁也透露，高市府會搭配中央振興券再加碼，譬如之前用消費券，有加碼夜市券、商圈券，或是時時抽，用更多刺激消費手段來實質幫助小商家和餐飲零售業，「我們會讓更多消費刺激來發揮與中央振興券的加乘效果，拭目以待！」

女孩想要的都在這

【更多新聞】

X Men南北戰翻！陳其邁遭酸說法含糊 衛生局嗆：再來複習一下

高雄力斬特殊交友傳播鏈！旅宿開趴辯住一晚 衛生局曝界定標準

不只一半是全部！陳其邁霸氣捐31萬 還感謝國民黨議員當推手

陳其邁首度開鍘X Men連結！3男女85大樓爽開趴 房主最重罰50萬

囂張女賊行竊失風！「見笑轉生氣」拿掃把打人 爆走畫面曝光

快訊／雨彈猛攻高雄！鳳山「圳溝便道崩塌」 居民嚇喊：金恐怖