黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

記者施怡妏／綜合報導

台灣拳擊女將黃筱雯4日在奧運拳擊女子51公斤級4強戰獲得銅牌，寫下我國拳擊最佳成績，她今日在臉書分享這趟奧運行，「到現在真的還是覺得像一場夢」，這一路走來有太多不容易，尤其是最後兩星期的特訓，身體吃盡苦頭，但一切都化成甜美的果實，也感謝這段期間幫助過她的人。

▲黃筱雯。（圖／路透）

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黃筱雯稍早在臉書發文，其實，根本沒有想過，能夠踏上運動員的最高殿堂，到現在仍覺得像是一場夢，一場很真實的夢，「回想起這一路走來，真的有太多的不容易」，因為延期一年的關係，備戰期間不僅僅是體重多控制一年，「在訓練上更是要一直不斷的更新、改變、加強」，也針對各國選手的打法去設計訓練法。

她憶起，在出發前一個月，訓練量跟著加倍，尤其是最後兩星期的特訓，「真的讓我整個身體吃盡苦頭，但相信這一切會是十幾年來的努力最好的回報」。

▲黃筱雯 。（圖／體育署提供）

而她過去辛苦的童年，以及不放棄的正向態度，感動許多人，她也回應，「沒想到自己的故事可以激勵且感動很多人」，正面的迴響比負面還要多，「畢竟家裡的事情能夠不談，我也絕口不提，真的很感謝大家願意支持鼓勵有著這樣故事背景的我」。

其中，讓她最感動的是，因為這一次的賽會，讓台灣人民更認識了拳擊這項運動，也希望大家繼續支持運動支持拳擊。最後，她感謝一路上給予支持與肯定的人，「能有今天的成就都是因為有您們在背後默默的付出，很開心能夠替台灣拳擊拿下奧運會的第一面獎牌，我做到了！ 真的感謝您們，這份榮耀與您們一起分享」。