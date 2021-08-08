高雄山區空拍慘況曝！明霸克露橋消失　空勤總隊急送300公斤物資　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄桃源三個部落連接外界的唯一通道明霸克露橋被洪水沖毀，就怕裡頭的民眾沒電、沒物資可以用，空勤總隊趁著天氣短暫穩定的空擋，飛了一個架次，將物資以及台電4名人員送進部落救援，同時也將被盧碧颱風所挾帶的西南氣流雨勢轟炸、被當地居民比喻「宛如八八風災恐怖景象重現」的高雄山區慘況曝光。

▲高雄桃源山區的空拍畫面，紅色線位置就是被溪水沖毀的明霸克露橋的原來位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府準備的協助物資送到了小港機場，空勤總隊的直升機於8日上午10時53分起飛，於11時28分平安降落桃源區樟山國小復興分校旁希望廣場。機上載送台電鳳山區4名工程人員至山區搶修電力基礎設施，同時投放300公斤民生物資及藥品補充缺口，確保市民正常生活運作無虞。

▲高雄桃源山區的空拍畫面，紅色線位置就是被溪水沖毀的明霸克露橋的原來位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過空勤總隊的直昇機空拍畫面，可以清楚看到目前高雄桃源山區都是滾滾黃泥，而前一天被沖毀的明霸克露橋也都已經被土石給淹沒，根本看不到完整橋樑的情況；另外在空勤執行任務時，雨勢也短暫逐漸變大，明顯看到山區河流十分湍急，分不清楚究竟是道路還是原來溪流的位置，河道也有明顯被改變。

空勤總隊8日僅有執行一趟飛行任務，下午天候不佳無法起飛，9日是否會再執行任務，將視天候情況決定。

▲高雄桃源山區的空拍畫面，紅色線位置就是被溪水沖毀的明霸克露橋的原來位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）