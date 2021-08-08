間歇性大雨水來不及退　台17線銜接林邊交流道積水再封閉

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

原盧碧颱風和西南氣流對台影響逐漸減弱，不過中央氣象局仍對中南部6個縣市發布豪大雨特報，而每逢大雨必淹的屏東林邊，8日又因為強降雨排水不及而傳出災情，林邊交流道下也因為積水而再度封閉。

▲原盧碧颱風雨西南氣流對台影響減弱，不過屏東林邊仍因強降雨而淹大水。（圖／記者陳崑福翻攝）



原盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低壓，不過其外圍環流與西南氣流的影響，造成7日中南部紛紛下起間歇性大雨，三地門、新瑪家等地雨量更過216毫米，雨勢驚人。8日，熱帶性低氣壓與西南氣流的對台影響再度減弱，不過屏東林邊仍降下大雨，又快又急的雨勢，讓路面再度積水；而每逢大雨必淹的林邊交流道銜接台17線路段，也再度因為積水而封閉，禁止車輛通行。

▲林邊交流道下銜接台17縣，再度因為淹水而封閉。（圖／記者陳崑福翻攝）



▲民眾冒雨前往排水溝處理堵在上面的雜物，讓積水快消。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於林邊交流道往林邊市區方向的路段，積水更一度高達腳踝，汽機車經過濺起大片水花，附近居民為讓積水可以快速流進地下道，紛紛撐著雨傘，主動清除堵住排水孔的雜草、雜物，希望積水可以快快退去；此外，大雨也讓林邊大橋上出現奇景，為避免愛車泡在水中，民眾紛紛把愛車停放在林邊大橋的路肩上。

▲為避免愛車泡在水裡，民眾將愛車停放在林邊大橋的路肩上。（圖／記者陳崑福翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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