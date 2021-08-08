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老大談生意小弟按電擊棒助威　辯「無聊把玩」一審竟判無罪

▲▼電擊棒,電擊。（圖／取自Flickr）

▲劉姓男子再和洪姓玉石商談生意時，授意陳姓小弟在一旁把玩電擊棒，一審判陳男無罪，二審上演大逆轉。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

劉姓男子因故知道洪姓玉石商與人有投資糾紛，藉由通信軟體和洪女連繫，以洽談生意為由，邀洪女帶著一些玉石商品見面。沒想到一見面，劉男恫嚇洪女「我在黑白兩道勢力龐大，後台很硬」、「合作生意最好順著我」，要求洪女拿出20萬元幫助其擺平上海的投資糾紛，同時讓陳姓小弟在一旁把玩電擊棒，恐嚇意味濃厚。洪女害怕之餘，報警處理，沒想到一審竟判陳姓小弟無罪，檢察官不服再提上訴，改判小弟有期徒刑6月，得易科罰金。

劉姓男子（通緝在逃）2018年11月，知道從事玉石買賣的洪女和人有投資糾紛，佯稱洽談生意，要洪女帶著玉石商品見面，洪女也依約帶著藍髮晶、黑髮晶等約10件商品赴面，一行人約好在萊爾富見面，沒想到洪女從自家門口出門時，卻恰好撞見也要前往萊爾富，帶著陳姓小弟的劉姓男子。

洪女才剛把玉石放在桌上，就聽到劉男對她恫稱「我在黑白兩道勢力龐大」、「黑白通吃，後台很硬」、「合作生意最好順著我」，不然就會帶著小弟對其不利等語，事後還要求洪女支付20萬元，劉男等人會協助她擺平上海的投資糾紛。此時，劉男還授意陳姓小弟在一旁把玩電擊棒，陳男時不時地按壓開關，使電擊棒發生光芒和聲響，恐嚇意味相當濃厚，洪女無奈之下，只能眼睜睜看著劉男將桌上的玉石全部搜刮後帶走。

食髓知味的劉男搜刮了一筆仍覺得不夠，繼續用通訊軟體和洪女聯絡，要求洪女在某商務旅館會面，承諾會幫洪女拿回損失的錢，不過代價是「吃掉」其在上海的生意，而洪女則必須支付一筆20萬的費用，並要求洪女簽下空白委託書。陳姓小弟則在一旁播放黑道砸店的影像，劉男還表示，「這是我叫小弟幹的！」，令洪女相當恐慌，為求脫身，佯稱身上沒有這麼多錢，簽下委託書。

2018年11月21日，劉男再度前往洪女的住處，要求她交付擺平投資的20萬元款項，威脅洪女「我很不希望對一個女人下手」、「給你一分鐘下來，不然我就直接進去了」、「林北抓狂的時候就像瘋子」、「你現在是要激怒我就了」、「要讓我做出不該做的事嗎」等語，忍無可忍的洪女發現忍耐無濟於事，報警處理。

庭審時，陳姓小弟向法官辯稱，並沒有拿電擊棒威脅洪女，他只是陪劉男處理生意上的事情，劉男將電擊棒遞給他，他原本要將電擊棒收進包包，卻不小心按到開關；而播放砸店影片則是原本只有他一人在看，是洪女好奇也跑過來查看。

一審，法官審酌監視器畫面等證據，認為當下洪女並無緊張慌亂，且事後洪女的證詞也指出，陳男感覺像在玩電擊棒，玩一下就收起來，感覺就是在研究等語，採信陳男的證詞，判其無罪。檢察官不服，再提上訴。

二審，案情逆轉。法官指出，電擊棒是攻擊他人的武器，若非有恫嚇意味，豈會在談生意時拿出來把玩，劉男更是全程皆未制止。法官認為，陳姓小弟把玩電擊棒的動作，有傳遞「武器可正常運作」的訊息給洪女，讓洪女恐慌而不敢反抗，任由劉男收走玉石；至於播放砸店的影片，則有暗示洪女若不配合，將有可能面臨同樣的下場，迫使洪女當下簽下委託書。

法官表示，砸店的影片不具藝術或觀賞價值，陳男「適時」的播放影顯，顯非偶然，認定陳男與劉男有恐嚇渠才之犯意，撤銷原判決，依恐嚇取財，判其有期徒刑6月，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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