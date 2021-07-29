小黑狗遭膠帶捆黏柱子「暴打+電擊」　無良男認錯：工作壓力大

▲被虐打的小黑狗(左圖)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

永靖一隻小黑狗，日前被飼主用膠帶綑綁在圓柱，嘴巴也黏起來用電棒狂電，嘻笑說「靠X死了」、「假的，差一點」，行徑相當的過份，虐狗影片流出後引來網友撻伐，所幸動保團體趕緊通報動物防疫所，找到這隻發抖蜷縮在床底下的狗狗送收容所安置，4天後飼主投案坦承做錯，扯工作壓力大，才會情緒失控。

▲小黑狗被救出。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

影片流傳出來之後引發眾怒並連繫警方，「爬蟲動物救援團」、新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎也接獲通報，與彰化縣動物防疫所的黃姓承辦人員趕往現場，將狗狗從飼主外婆家中救出，小黑狗見到陌生人害怕的躲在床底，臉上還有膠帶的殘膠並將牠送往收容所安置。

彰化縣動物防疫所長董孟志指出，飼主主動配合到動物防疫所說明，他也承認情緒管理失控做錯事，不應該對毛小孩做出這些殘忍的事，一切都是因為工作壓力大造成。

董孟治表示，飼主的行為已經違反為動物保護法第30條第1項第1款、違反第五條第二項第一款至第十款各款之一或第六條規定，最重處罰75,000元罰鍰；目前這隻小黑狗仍在收容所開放認領中。

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