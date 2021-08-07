放話北捷古亭站殺人！再嗆：台中市府放炸彈　狂男亂恐嚇下場曝

▲李姓男子酒後心情不佳，寄信給北捷放話要在古亭站殺人還要在台中市府放炸彈，最後當天就被警方在台中逮捕。（圖／資料照）



記者林冠吟／台中報導

李姓男子今年3月份疑似因為酒後心情不好，向北捷放話「即將在古亭站殺人」，隨後還撥打1999專線給台中市府，怒嗆要「到市府放置炸彈」，當天即被警方逮捕送辦。台中地院日前審理後，依恐嚇公眾2罪，各判其有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金。

李姓男子今年3月，疑似因為工作不順，酒後心情不佳，當天中午先是以手機傳送電子郵件給北捷，預告「即將在古亭站殺人」，隨後再撥打1999專線給台中市政府，威脅專員要「到市府放置炸彈」，更附上一張玩具槍的照片。

警方獲報後，也立即追查李男的IP等細節，當天就將李男逮捕到案。到案後李男向警方表示，自己因為心情不好，用寄送恐嚇信的方式抒發壓力。

台中地院審理後認為，李男先後恐嚇北捷和台中市府，其先前在2017年曾因違反毒品妨害條例，被宣判有期徒刑5月，屬於累犯，依恐嚇公共2罪，各判其有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金，以1千元折算一日。

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