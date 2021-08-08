蘇貞昌「不甩綠委」堅推五倍券　他揭目的：為個人虛榮

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情衝擊國內經濟，行政院研擬發放振興5倍券，但除有民進黨派系正國會立委陳亭妃等8人發布聯合聲明反對外，民進黨立委高嘉瑜、王美惠也陸續拋出直接發現金的主張。對此，國民黨立委費鴻泰就質疑，蘇貞昌質疑發放振興券是為了個人虛榮。

費鴻泰表示，今年經濟更嚴峻，統計到今年6月份為止，失業率高達4.8%；大學畢業生進入就業市場後，更超過5%，再創歷史新高；這2天主計總處公布 17項重要民生物資通貨膨脹為3.01 %，失業率加通膨的痛苦指數7.8%，打破30年歷史紀錄。

費鴻泰指出，與去年同期相比較，去年5月痛苦指數為2.86%，今年5月6.59%；去年6月的痛苦指數為3.21% 今年6月 6.69%、 7月7.8%。費鴻泰嚴正指出，以上數字顯示，人民承受經濟壓力愈來愈大，政府振興經濟的措施，還停留在去年3倍券的思維，根本不知人間疾苦。

他質疑，從去年3倍券所衍伸出的行政費用，印刷費7.42億元、物流保管系統開發要10億元、大內宣的媒體宣傳1.4億元，總計高達22.5億元，倘若用普發現金的方式，這22.5億元的行政費用就可省下來。

「蘇貞昌還要為了政治前途，個人虛榮大內宣，還要花納稅人20~30億元？」費鴻泰表示，普發現金沒有這麼多行政費用，最多就是轉帳的手續費，倘若蘇貞昌堅持發放所謂的5倍券振興，國民黨團將要求在9月新會期開議後，前來立法院進行振興方案的專案報告。