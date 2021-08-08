蘇貞昌父女檔不過父親節　蘇巧慧曝小時候這樣練膽量

▲蘇巧慧說最好的父親節禮物就是家人健康。（圖／蘇巧慧提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是父親節，「閣揆立委父女檔」行政院長蘇貞昌、民進黨立委蘇巧慧卻沒有特別的慶祝規劃。蘇巧慧受訪笑說，大家能夠平安健康，就是給蘇揆最好的禮物，並分享小時候爸爸教她不要因性別限制自己，因此去野外郊遊時，常被鼓勵抓蝌蚪、抓毛毛蟲，無形間也訓練她的膽量。

蘇巧慧說，今年父親節蘇揆也在工作，「我希望院長一切健康、順利，這樣就最好了」，她們家沒有什麼特別的慶祝計畫，一是本來就沒有在過節慶，二是因為疫情的關係，必須以身作則避免群聚，「大家能夠平安、健康是院長最希望的事情，也是讓他可以專心工作最好的禮物吧。」

此外，蘇巧慧上周參加台灣展翅協會舉辦的「數位時代女孩培力工作坊」，會中討論許多翻轉性別刻板印象的議題，她在線上和女高中生們分享，小時候蘇貞昌常說，「應該先是一個人，然後才分性別」，因此男生可以做的事，女生當然也可以做，所以她們3姐妹出去野外玩時，都會被鼓勵抓毛毛蟲、抓蝌蚪，不要因為刻板印象認為女生應該很嬌柔、被保護，就不敢嘗試。

蘇巧慧說，蘇貞昌除了教她不要因為性別限制自己，也告訴她應該根據本性決定自己喜歡和不喜歡的、勇敢做自己，「到現在，雖然我抓過毛毛蟲，也抓過蝌蚪，但我知道我可以接受蝌蚪，無法接受毛毛蟲。」

對於不要侷限自己的本性，蘇巧慧談及，這次東京奧運期間，有許多女性運動員參與賽事，外界特別關注舉重女神郭婞淳配戴的Chanel logo耳環，顯示在這個時代，女生不僅可以當舉重選手參加奧運，「現在更已經進化到了，我們的女性舉重選手也可以很時尚，還是可以展現屬於女性的特質」，表示現在已經進入女性時代2.0了。

▲蘇貞昌年輕時帶3個女兒出門騎腳踏車。（圖／蘇巧慧提供）