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「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

為刺激疫情趨緩後的民生經濟，行政院規劃發行「振興五倍券」，且將朝花1千領5千的方向執行。對此，前高雄市長韓國瑜6日批評民進黨政府活在象牙塔裡，許多人連最基本民生問題都出現問題，卻要他們「拿錢換券」；莫忘世上苦人多，呼籲執政者了解「升斗小民」意思，救急發現金紓困，才能真正體察民意、貼近民心。

韓國瑜6日晚間在臉書以「拿現金換振興 政府聽不見人民聲音？」為題發文，開頭即懇求民進黨政府，花一分鐘時間了解「升斗小民」的意思；他指出，這個社會上有許多民眾是做一天工才能有一天飯、賺多少吃多少、家無儲糧地在過每一天。

「長達兩個多月的三級警戒，對許多平民百姓來說，苦不堪言。」韓國瑜表示，以前我們總說，艱苦人在外奔波討生活，但這兩個多月來，這些艱苦人連「在外奔波」的機會都沒有，不是他們不勤勞、不努力，而是大環境情況不允許，他們只能枯坐家中、坐吃山空。

韓國瑜說，對於那些因為疫情衝擊，以前尚能溫飽但現在只能靠待用餐才能撐下去、因為疫情衝擊以前能按時繳交但現在卻發愁健保費和水電房租的升斗小民，你們這些大官怎麼能要他們「先拿出1000元來換振興券」，怎麼能說出因為「發放現金民眾會拿去存」的謬論？

韓國瑜批評，當基層仍有許多未被紓困4.0涵蓋的勞工與產業，當許多人連最基本的民生問題都出現困難，我們的政府卻仍活在自己的象牙塔裡，無感需要紓困民眾的窘迫、無視高達七成希望直接發放現金的民意，執意要民眾「拿現金換振興券」、「拿振興券來振興經濟」。

他強調，「莫忘世上苦人多」這句話不是口號，而是一個殘忍存在的現實，在此誠懇呼籲執政者，基層民眾現下最需要的，是救急的現金紓困，而不是遠在天邊的經濟振興，請當權者把人民放在心上，唯有做到苦民所苦，才能真正體察民意、貼近民心。

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