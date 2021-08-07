「莫忘世上苦人多」韓國瑜喊話發現金　照片被抓包藏人民幣！

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續2年多，不少產業都大受影響，近日台灣終於從三級警戒降回二級，繼去年推出「三倍券」後，政府也研擬發放讓民眾花1,000元能領到5,000元的「五倍券」，分為紙本及數位兩種形式，並且紙本部分新增1,000元面額。不過，對此前高雄市長韓國瑜今（7）日晚則在臉書發文呼籲「莫忘世上苦人多」，要求政府傾聽民意改以「現金紓困」。

政府日前表示，由於參考國外經驗，發現直接發放現金反倒會造成「家庭儲蓄率」上升，刺激經濟之效果沒有那麼好，因此希望以「五倍券」方式來振興經濟。不過，對此前高雄市長韓國瑜則持相反看法，今日就在臉書以〈拿現金換振興 政府聽不見人民聲音？〉為題發文，呼籲政府直接發現金。

韓國瑜稱，他要懇求民進黨政府的「列位諸公」，花一分鐘時間了解一下「升斗小民」這個成語，並表示許多民眾是「一天工才能有一天飯、賺多少吃多少」，過去大家常說許多艱苦人「在外奔波」討生活，如今卻因為大環境所致，這些人連在外的機會都沒有。

因此韓國瑜也指稱，因為疫情衝擊，許多人要靠待用餐才能活下去，甚至要為了健保費和水電房租發愁，質問：「你們這些大官怎麼能要他們『先拿出1,000元來換振興券」，怎麼能說出因為『發放現金民眾會拿去存』的謬論？」更批評「我們的政府卻仍活在自己的象牙塔裡，無感需要紓困民眾的窘迫，無視高達7成希望直接發放現金的民意」。

最後韓國瑜也再度引用自己的名言「莫忘世上苦人多」指稱，現在這已經是一個殘忍存在的事實，懇切呼籲執政者「基層民眾現下最需要的，是救急的現金紓困，而不是遠在天邊的經濟振興」，希望政府能夠苦民所苦、貼近民心。

▲韓國瑜發文喊話政府發現金，配圖竟是香港街景照，右下角還寫著人民幣。（圖／韓國瑜臉書）

不過，韓國瑜此篇發文卻意外出現插曲，那就是原先此篇貼文的配圖，放的竟然是「香港」的街景。被眼尖的網友發現後，韓國瑜的臉書小編也緊急換圖重新上傳，不過仍被網友截圖存證，甚至還留言「幹嘛換圖」「是不是準備當香港市長」。



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