　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「莫忘世上苦人多」韓國瑜喊話發現金　照片被抓包藏人民幣！

前高雄市長韓國瑜（中）對於政府近日研擬發放五倍券，在臉書發文「莫忘世上苦人多」。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續2年多，不少產業都大受影響，近日台灣終於從三級警戒降回二級，繼去年推出「三倍券」後，政府也研擬發放讓民眾花1,000元能領到5,000元的「五倍券」，分為紙本及數位兩種形式，並且紙本部分新增1,000元面額。不過，對此前高雄市長韓國瑜今（7）日晚則在臉書發文呼籲「莫忘世上苦人多」，要求政府傾聽民意改以「現金紓困」。

政府日前表示，由於參考國外經驗，發現直接發放現金反倒會造成「家庭儲蓄率」上升，刺激經濟之效果沒有那麼好，因此希望以「五倍券」方式來振興經濟。不過，對此前高雄市長韓國瑜則持相反看法，今日就在臉書以〈拿現金換振興 政府聽不見人民聲音？〉為題發文，呼籲政府直接發現金。

韓國瑜稱，他要懇求民進黨政府的「列位諸公」，花一分鐘時間了解一下「升斗小民」這個成語，並表示許多民眾是「一天工才能有一天飯、賺多少吃多少」，過去大家常說許多艱苦人「在外奔波」討生活，如今卻因為大環境所致，這些人連在外的機會都沒有。

因此韓國瑜也指稱，因為疫情衝擊，許多人要靠待用餐才能活下去，甚至要為了健保費和水電房租發愁，質問：「你們這些大官怎麼能要他們『先拿出1,000元來換振興券」，怎麼能說出因為『發放現金民眾會拿去存』的謬論？」更批評「我們的政府卻仍活在自己的象牙塔裡，無感需要紓困民眾的窘迫，無視高達7成希望直接發放現金的民意」。

最後韓國瑜也再度引用自己的名言「莫忘世上苦人多」指稱，現在這已經是一個殘忍存在的事實，懇切呼籲執政者「基層民眾現下最需要的，是救急的現金紓困，而不是遠在天邊的經濟振興」，希望政府能夠苦民所苦、貼近民心。

韓國瑜在臉書呼籲政府要體恤人民的貼文，卻被網友發現一開始放得是香港的街景。（翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜發文喊話政府發現金，配圖竟是香港街景照，右下角還寫著人民幣。（圖／韓國瑜臉書）

不過，韓國瑜此篇發文卻意外出現插曲，那就是原先此篇貼文的配圖，放的竟然是「香港」的街景。被眼尖的網友發現後，韓國瑜的臉書小編也緊急換圖重新上傳，不過仍被網友截圖存證，甚至還留言「幹嘛換圖」「是不是準備當香港市長」。

 


更多鏡週刊報導
【五倍券來了】藍營批五倍券是「五不券」　綠駁：發現金效果有限
【五倍券來了】籲政府改發現金　黃暐瀚比喻：現在是緊急治療階段
【五倍券來了】將增千元面額　政院擬比照三倍券「不排富普發」

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌「不甩綠委」堅推五倍券　他揭目的：為個人虛榮

蔡英文2008年稱「消費券成本高」　國民黨：跨時空自打臉

蘇貞昌父女檔不過父親節　蘇巧慧曝小時候這樣練膽量

「莫忘世上苦人多」韓國瑜喊話發現金　照片被抓包藏人民幣！

桃園里長疑難雜症找「阿公」　重量級兒子曝！救急難清水溝統統幫

豪大雨「農損破1.5億」　陳吉仲急宣布：雲嘉南高屏農作物全救助

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

日捐台疫苗北市府有功？　柯文哲駁：到底想帶什麼風向

重開萬華阿公店惹議　柯文哲動怒：名嘴靠中央廚房抹黑北市

「疫苗沒國際認證我沒法打」　楊蕙如：應要求二類官員第二劑打高端

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

蘇貞昌「不甩綠委」堅推五倍券　他揭目的：為個人虛榮

蔡英文2008年稱「消費券成本高」　國民黨：跨時空自打臉

蘇貞昌父女檔不過父親節　蘇巧慧曝小時候這樣練膽量

「莫忘世上苦人多」韓國瑜喊話發現金　照片被抓包藏人民幣！

桃園里長疑難雜症找「阿公」　重量級兒子曝！救急難清水溝統統幫

豪大雨「農損破1.5億」　陳吉仲急宣布：雲嘉南高屏農作物全救助

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

日捐台疫苗北市府有功？　柯文哲駁：到底想帶什麼風向

重開萬華阿公店惹議　柯文哲動怒：名嘴靠中央廚房抹黑北市

「疫苗沒國際認證我沒法打」　楊蕙如：應要求二類官員第二劑打高端

國三南下40K「5車連環追撞」　1女受困無生命跡象

烏克蘭跳高女神東奧首參賽摘銅　仙女外表＋逆天長腿怎麼穿都美

G7控伊朗為以色列油輪攻擊主謀　美軍釋出證據

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

全紅嬋爆紅！　全家看門外嚇傻「現在才知有這麼多親戚」

黑馬甜劇+1！《原來我很愛你》眼盲音樂人之戀…男主角台灣腔電翻少女心

鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球＋深V…電暈網

新北看屋以為是「凶宅」！驚悚室內3張照片曝光　網傻：廢墟吧

俄最美體操雙胞胎「3年橫掃17金」　奧運爆冷吞敗妹妹摘銀淚崩

加州史上「第三大火災」　迪克西野火持續蔓延…5000消防搏鬥中

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

政治熱門新聞

韓國瑜喊話發現金　照片被抓包藏人民幣！

快訊／新北公布最新足跡　大潤發待2小時

蘇貞昌「不甩綠委」堅推五倍券　他揭目的

蔡英文2008年稱「消費券成本高」　國民黨：自打臉

願施打高端　這年齡層登記人數居冠

蘇貞昌父女檔不過父親節　蘇巧慧曝小時候這樣練膽量

疫苗荒！陳時中稱「比我急的不超過10人」　蔡炳坤：這裡就坐5個

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄：部分同意

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

重開萬華阿公店惹議　柯文哲動怒：名嘴靠中央廚房抹黑北市

北市公布2確診者足跡　曾到訪信義區飲料店、內湖好市多

北市公布確診者足跡　曾到訪虎林市場、城隍廟

楊蕙如：應要求二類官員第二劑打高端

更多熱門

相關新聞

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

為刺激疫情趨緩後的民生經濟，行政院規劃發行「振興五倍券」，且將朝花1千領5千的方向執行。對此，前高雄市長韓國瑜6日批評民進黨政府活在象牙塔裡，許多人連最基本民生問題都出現問題，卻要他們「拿錢換券」；莫忘世上苦人多，呼籲執政者了解「升斗小民」意思，救急發現金紓困，才能真正體察民意、貼近民心。

憂國安法　台灣不參加香港同運會

憂國安法　台灣不參加香港同運會

五倍券規劃曝光　她怒批蘇貞昌：動動腦！別再折騰老百姓

五倍券規劃曝光　她怒批蘇貞昌：動動腦！別再折騰老百姓

他列出5倍券5大問題　怒轟蔡政府：跟人民距離真的「五告遠」

他列出5倍券5大問題　怒轟蔡政府：跟人民距離真的「五告遠」

蔣萬安批五倍券劃錯重點

蔣萬安批五倍券劃錯重點

關鍵字：

韓國瑜五倍券香港

讀者迴響

熱門新聞

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

賽前20分鐘抽馬　金牌摔成31名爆哭

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面