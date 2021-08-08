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蔡英文2008年稱「消費券成本高」　國民黨：跨時空自打臉

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨揭蔡英文跨時空自打臉。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院擬推出「振興5倍券」。對此，國民黨表示，民調有7民眾支持普發現金，籲蔡政府別再浪費行政成本印製振興券；同時，國民黨也揭露，總統蔡英文在2008年曾表示「發放消費券的行政成本高」，民進黨跨時空自我打臉。

國民黨表示，三倍券帶來的效益極低，中研院估計對GDP的貢獻只有0.08%，帶來的行政成本卻高達22.56億，而且發放與民眾使用過程中，因為缺乏統一規範，帶來諸多亂象，造成人民不便。

國民黨指出，過去最反對發放振興券的人，就是現在這些支持發放振興券的民進黨高層，蔡英文2008年表示：「發放消費券的行政成本高，從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，且容易產生以券變現的亂象」。

此外，副總統賴清德在2008年認為「發放消費券提振經濟的效果不如退稅」；行政院長蘇貞昌2009年曾批評馬政府「用子孫的錢發消費券，完全執政、完全失敗」；桃園市長鄭文燦則2008年稱「擴大消費刺激內需，以發放現金的方式比較好」；屏東縣長潘孟安2008年對於「因為不發放現金而使計劃出現額外成本，感到遺憾」。

國民黨強調，面對疫情衝擊，全民急需政府紓困，發放現金才是最直接、最有效的方式，13年前的民進黨，打臉現在罔顧民意的蔡政府。

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨籲，人民需要政府發現金，蔡政府別再印振興券。（圖／翻攝國民黨臉書）

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