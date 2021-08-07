全台豪大雨狂炸！一張表看停班課　蔡英文：中央持續支援各地防災

▲受豪雨影響停課地區。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

全台受到熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）與西南氣影響，中央氣象局針對東部和中南部12個縣市發布豪雨特報，目前有10個縣市受到豪雨影響宣布停課，總統蔡英文今（7日）透過臉書呼籲國人，注意豪雨、小心防災。

根據氣象局預報，盧碧已於稍早登陸，這段時間風雨影響最為明顯，盧碧今天將受到北方的槽線系統影響，逐漸加速往東轉東北方向移動，預報今晚就將脫離台灣陸地、明天快速往東北遠離，因此整體西南氣流將逐漸減弱，雖仍維持西南風環境，但降雨規模、強度、累積雨量等等都會逐漸減小。

受到豪雨影響，各地傳出淹水、土石流的災情，目前嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、雲林縣已宣布停止上班上課，另外，台中市和平區、南投縣信義鄉、仁愛鄉、苗栗縣泰安鄉也已達停止上班上課標準。

蔡英文表示，雨勢真的很大，水災中央災害應變中心會持續監測各地積淹水、土石流情形，並支援地方政府的防救災工作。也請大家一定要密切注意氣象局的訊息，做好防災準備。住在沿海低窪地區及山區的朋友，更是要特別小心！

▲受盧碧颱風氣流影響，台南連日降豪雨，白河及後壁地區，上午接連發生路樹倒塌阻礙交通事件。（圖／記者林悅翻攝）