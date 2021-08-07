屏東5橋封路！豪雨24小時730毫米　705人撤離農損逾3200萬

記者陳崑福／屏東報導

盧碧颱風過境帶來旺盛西南氣流，屏東縣下起豪大雨，傳出多處積淹水災，並緊急撤離三地門、霧台、泰武、來義等部落705人，潘孟安縣長7日至各地巡視災情，由於屏東縣已連續降雨逾一星期，山區土石鬆動，沿海低窪地區適逢大潮，大水宣洩不易，農業災損至7日上午已達到3200多萬元，還在持續增加中，潘縣長已向中央爭取農業天然災害救助，籲請民眾盡量不要出門，做好防災工作。

▲屏東縣長潘孟安視察185縣道道路坍方情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

潘縣長說，屏東連續3天下了上千毫米的雨量，一天5、600毫米的急降雨，從山區、平原到沿海地區都造成很大傷害，連高屏溪都罕見滿水位，河濱公園高灘地也全部積水。縣府團隊已預防性撤離疏散山區部落居民，並在下游加強預部移動式抽水機，盡可能把災害降到最低。

截至7日中午12時許，屏東縣過去24小時累積雨量以佳暮最多，達730毫米，其次是新瑪家727毫米，為安全起見，三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉等執行預防性撤離，總計705人；三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。

而全縣農業災損達3298萬餘元，以木瓜、茄子、鳳梨、苦瓜、檸檬、文心蘭等，後續還在增加中，潘縣長已請各鄉鎮市公所提報農業災損，並向蘇院長爭取農業天然災害救助，減少農民損失。

潘縣長下午再至185線道沿山公路、高屏溪河濱公園等處視察，185線道此次受災嚴重，多處路段積淹水、土石滑落無法通行，潘縣長說，過去從沒看過185線道如此災況，要求盡快調派重機具排除，使路暢通；高屏溪河濱公園高屏水溪水位水位持續監控中，提醒民眾暫時不要前往，以策安全。

►Her今天推出ck one Summer中性淡香水原價2100元、特價799元