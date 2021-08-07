屏東暴雨「3天狂灌1200mm」！潘孟安泥水中急勘災　萬人讚爆

▲屏東縣長潘孟安視察道路坍方情形 。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安，下同）

記者閔文昱／綜合報導

原9號颱「盧碧」減弱為熱帶低壓TD11，7日逐漸穿過台灣，晚間為各地帶來豪雨及強風，其中屏東縣3天累積最高突破1,200毫米，水利署也對屏東縣發出淹水警戒。針對目前多處傳出積淹水災，潘孟安縣長至各地巡視災情，表示政府已出動重機具進行緊急工程，呼籲民眾盡量不出門，「安全第一！」

屏東縣已連續降雨逾一星期，山區土石鬆動，目前已緊急撤離三地門、霧台、泰武、來義等部落705人，而沿海低窪地區適逢大潮，大水宣洩不易，農業災損至7日上午已達到3200多萬元，還在持續增加中。對此，潘孟安縣長已請各鄉鎮市公所提報農業災損，並向蘇院長爭取農業天然災害救助，減少農民損失。

潘孟安縣長7日至各地巡視災情，並在臉書透露，185線道沿山公路此次受災嚴重，雨勢大且沒停過，「從凌晨0點到現在不到一天，屏東山區最高累積雨量已接近700毫米，三天累積最高突破1,200毫米！」多處路段積淹水、土石滑落無法通行，目前道路阻斷處仍在冒雨搶通中。

潘孟安表示，他從最北一路往南巡視各地情形，雨勢一直沒有趨緩，加上中大潮，沿山地區和沿海鄉鎮各地出現積淹水、河川暴漲以及土石滑落阻斷道路，屏東縣政府出動所有搶修人力與機具，冒雨全面進行緊急工程，沿海各抽水站全面運轉，部分橋樑封橋管制。

潘孟安指出，目前連高屏溪河濱公園高灘地也已滿水，可見累積雨量真的非常驚人，團隊在各地持續全力防災，「請鄉親盡量不出門，安全第一！」

文章曝光後，3小時已突破萬人按讚，不少網友紛紛留言，「第一名的縣長不是浪得虛名，身體力行」、「潘縣長是可用命在做事的縣長，屏東有你真好」、「感謝縣長與縣府團隊的辛苦跟努力」、「縣長跟縣府團隊安全第一」、「屏東有你這個縣長真是屏東之福」、「縣長還有搶修團隊辛苦了！冒雨危險搶救」。

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