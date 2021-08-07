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免收費！桃園與AIT合作　嘻哈課程即起開放報名

▲桃園與AIT美國在台協會合作，嘻哈課程開放報名。（圖／藝設中心提供）

▲DJ師資(Krate Digga) 。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府藝文設施管理中心、透過與AIT美國在台協會合作，今年將共同推動美國國務院「NEXT LEVEL嘻哈交流計畫」，接軌國際，推出一系列免費嘻哈課程「Next Level 台美嘻哈交流計畫」，邀請美籍嘻哈大師們親自來台授課，即日起至8月31日，歡迎熱愛嘻哈又想讓自身才華，得到世界共鳴的你來報名參加。▲桃園與AIT美國在台協會合作，嘻哈課程開放報名。（圖／藝設中心提供）

市府文化局藝設中心表示，Next Level是由美國國務院教育暨文化事務局所贊助的國際音樂和文化交流專案，2014年至今已將該計畫帶至36個國家。今年「Next Level 台美嘻哈交流計畫」預計在10月12 至 25日，安排五位美國嘻哈音樂家：Orb (舞蹈)、Purple Haze (饒舌歌手)、Krate Digga (DJ)和BLVK Samurai (編曲人) 將與團隊經理ADUM?一起來到臺灣。

除了帶來炸裂的表演，也計畫與本地樂手合作，展現透過嘻哈轉化衝突的溝通力量，共譜跨越文化的創意交流。Next Level 臺灣計畫，期待透過多位美國饒舌歌手、DJ、編曲人與舞者所組成的龐大網絡，與台灣在地嘻哈文化擦出火花，進而串聯起全球的嘻哈社群。

美國在台協會與桃園市政府文化局合作舉辦「Next Level 台美嘻哈交流計畫」，特別為臺灣成軍的Next Level夢幻團隊，將為臺灣嘻哈表演者帶領一系列的活動，包括為期一週的密集嘻哈工作坊、即興鬥陣、文化參訪，最終以一場嘻哈音樂盛典直達本計畫的高潮。

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桃園AIT合作嘻哈課程台美嘻哈交流

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