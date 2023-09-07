威力彩連21槓頭獎飆4.7億！3生肖運超旺「鎖定2方位」拼財富自由

▲今（7）日威力彩頭獎上看4.7億元。（示意圖／記者許力方攝）

記者隋昊志／綜合報導

農曆7月進入最後倒數，已經連槓21期的威力彩，今（7）日頭獎彩金上看4.7億元。對此，民俗專家廖大乙表示，今年「大利」方位是南、北向，生肖屬猴、虎、馬的人，則是鴻運當頭，建議可以找門朝向南、北方的彩券行購買彩券，增加自己的中獎機會。

不少民眾都希望能中頭獎實現財富自由，據《自由時報》報導，廖大乙指出，屬猴、虎、馬3個生肖的人，今年自帶財運，加上「大利」方位為南、北向，其次「小利」方位則是東方，因此建議若是想要買彩券的話，不妨可以到住家、公司附近，並且門口朝南、北方的彩券行購買彩券，增加中頭獎的機會。

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此外，由於農曆7月進入尾聲，廖大乙表示，由於中樂透不是「正財」，因此若是想要求「偏財運」，可以在好兄弟們「回歸本位」前，到沒有廟門、三面壁的大眾爺、百姓公廟，祈求財運。

廖大乙提醒，千萬別忘記，若是許願成真，一定要記得遵守自己的諾言普度回饋，平時也常自我反省，檢視自己是否有存好心、做好事，若是平時為非作歹，哪有資格中大獎。

廖大乙說明，布施做好事並非是一定要捐錢，俗語說「百善孝為先」，若是能夠孝順父母、遵守倫理，平常就多說好話、做好事的話，自然能累積正能量，也都是在做功德，也能夠提升中獎機會。