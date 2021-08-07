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陸日增75例本土確診　「打牌群組」狂擴散...揚州＋52最多

▲大陸疫情,揚州,核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸本土疫情重燃，揚州市啟動大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委7日晨通報，8月6日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例107例，其中境外輸入32例，本土75例（江蘇53例，湖北9例，湖南9例，河南4例）。值得注意的是，江蘇省揚州市「打牌群組」傳播鏈仍持續擴散，全市日增52例全國最多。

無症狀感染者方面，大陸國家衛健委通報，新增無症狀感染者32例，其中境外輸入12例，本土20例（湖北15例，河南4例，湖南1例）；當日轉為確診病例6例（境外輸入3例）。

▲▼揚州確診者「半數去過麻將館、棋牌室」　官方鼓勵檢舉「獎金最高4萬元」。（圖／翻攝江蘇政法）

▲揚州確診者「半數去過麻將館、棋牌室」，官方鼓勵檢舉「獎金最高4萬元」。（圖／翻攝江蘇政法）

截至8月6日24時，大陸現有確診病例1,444例（其中重症病例39例），累計治愈出院病例87,525例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例93,605例，現有疑似病例1例。

其中，江蘇省8月6日0-24時，江蘇新增本土確診病例53例（南京市報告1例，揚州市報告52例），11例為輕型，41例為普通型，1例為重型。

自大陸此輪因Delta變異毒株入侵釀疫情爆發，7月20日至今，江蘇全省已累計報告本土確診病例516例（南京市229例，淮安市12例，揚州市272例，宿遷市3例）。累計出院本土確診病例18例。

揚州市本土確認診病例數，之所以反超最早爆發疫情的南京市，經揚州市公安局邗江分局3日發布通報，對揚州此輪疫情1號確診病例毛姓女子（64歲）以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查結果，顯示毛女原住在南京，7月21日，她擅自從南京高風險區離開，搭乘巴士前往揚州的表姐家，隨後多天在棋牌室打麻將，之後因咳嗽發燒前往醫院就診後確診，目前，與她關聯的3,000多人傳播鏈全部封控管理，累計有上百人確診。

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