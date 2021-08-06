獨／高雄好心肝有X5？邱于軒怒高市府蓋牌　真相糗曝⋯跟藍營有關

▲高雄市議員邱于軒質疑「高雄好心肝」開槓市長陳其邁以及衛生局長黃志中 。（圖／翻攝邱于軒臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒在近期質詢衛生局長黃志中，高雄是否有「好心肝翻版」，黃志中表示有5件左右，但是「偵查不公開」，不過對此不僅是邱于軒在臉書質疑「柯市長一間就初四，邁邁5間就沒事」，不過記者獨家掌握黃志中說錯了，不是5家，而是4件違規打疫苗案件，而且都跟國民黨有關。

國民黨高雄市議員邱于軒在議會詢問衛生局長黃致中，高雄是否有「好心肝」翻版，黃志中表示有5件，但是不能公開，對此邱于軒在臉書以《好心肝高雄版》發了一篇文章質疑「不公開黑箱疫苗的真相才是真正的干擾防疫‼同樣是市長！同樣面對黑箱疫苗！起碼台北柯文哲敢面對自己的錯誤，公開成立調查小組，公開調查報告，反觀高雄五間醫事機構造冊不實，卻一句偵查不公開，蓋牌到底」！

▲高雄市議員邱于軒質疑「高雄好心肝」開槓市長陳其邁以及衛生局長黃志中 。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲高雄市議員邱于軒臉書發文 。（圖／翻攝邱于軒臉書）

國民黨台北市議員羅智強6日也在臉書提出，高雄被邱于軒踢爆 5間醫事機構有「黑箱疫苗」問題，羅智強質問 :「高雄市長陳其邁，是不是也該被黨紀調查？」雪球似乎越滾越大，不過記者獨家掌握黃志中在回答邱于軒的質疑時，回應是「5件左右」因為高雄是4起涉嫌違規打疫苗案件、正在司法調查中，而不是5家。

這4起違規打疫苗案件，真的不能算在高雄市長陳其邁頭上，因為通通都跟國民黨有關，分別是黃昭順、張顯耀，以及幫他們施打疫苗的義大醫院和義大大昌醫院，這4起案件現在正在司法調查中，就有知情人士就酸一句，似乎應該是要先讓這兩個先送「國民黨」來黨紀處份才是。

▲台北市議員羅智強質疑「高雄有黑箱疫苗」，要求陳其邁公布報告 。（圖／翻攝羅智強臉書）