國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

▲原盧碧甩巨尾撲台，台灣海峽出現颮線。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

國家警報響起！中央氣象局7日凌晨0時29分發布即時天氣訊息警告，熱帶低壓及西南氣流影響，台灣海峽有「線狀對流雲系」（颮線）正在影響澎湖地區，稍晚將會移入台灣陸地，苗栗至雲林地區慎防強陣風、雷擊及瞬間大雨。另外針對澎湖、高屏、雲嘉南、南投等地發布「大雷雨即時訊息」災防告警。

天氣風險公司指出，除了南部山區的雨整晚沒停過，7日凌晨有一條紮實、肥厚的外圍環流，帶有旺盛的閃電訊號，即將甩入台中以南的沿海市區，凌晨起才是熱帶低壓+西南氣流的主菜上場，提醒民眾留意瞬間強降雨、雷擊與強風。另外，熱帶低壓腳步有逐漸加快的趨勢，最快有可能在8日凌晨就會穿過台灣，遠離我們囉，這算是好消息，因為影響時程縮短了，西南風的降雨也會提前結束。

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氣象局7日凌晨2時25分升級豪雨特報，桃園以南18縣市將有豪大雨，尤其高雄、屏東、嘉義、南投已經出現局部大豪雨等級降雨，受熱帶低壓及西南氣流影響，7日易有短延時強降雨，西半部都有豪大雨，中彰南、雲嘉南、高屏、澎湖及連江有局部大雨或豪雨，桃園至苗栗、嘉義市、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生機率。

【豪雨特報02:25】

大雨地區：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣。

豪雨地區：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、台東縣、澎湖縣、連江縣。

大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。

氣象局表示，第9號盧碧颱風6日已經減弱為熱帶低壓，晚間8時熱帶低壓由福建中部沿海出海，也就是福州南方約95公里處，未來將緩慢向東北轉東方、朝台灣北部地區移動，7日上半天通過台灣海峽北部及北台灣附近過程中，颱風環流及帶來的西南氣流，都會造成顯著影響。由於熱帶低壓未來路徑及強度仍有不確定性，氣象局將持續更新預報資訊。

氣象局也啟動大規模劇烈降雨警告，熱帶低壓（原盧碧颱風）6日晚間8時位在金門東北方約140公里海面上，以時速8公里向東移動，7日台灣北部海面、台灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪偏大；金馬澎、桃園以南、東南部及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生。

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