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台南持續受颱風外圍環流影響　黃偉哲提醒民眾注意天氣變化小心防災

▲台南市受氣流影響，有短延時強降雨及局部大雨發生，曾文水庫等進行調節性放水。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市受氣流影響，有短延時強降雨及局部大雨發生，曾文水庫等進行調節性放水。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央氣象局雖於5日下午5時30分，解除海上颱風警報，惟台南仍受颱風外圍環流影響，近日各地均有大雨機會，市長黃偉哲提醒市民朋友，出門請記得攜帶雨具，注意天氣變化，近日內非必要請避免前往山區，如需行經山區，務必要留意落石坍方、小心行駛。

水利局表示，根據中央氣象局資料顯示，台南受颱風外圍環流影響，多個行政區皆有降雨情形。6日至下午1時30分，最大累積雨量為北門區142.5mm，並計有華宗、新圍、海東橋站等35座抽水站啟動運轉抽水，總抽水量約153.3萬噸，目前暫無積淹水災情通報。

▲台南市受氣流影響，有短延時強降雨及局部大雨發生，曾文水庫等進行調節性放水。（圖／記者林悅翻攝）

水利局說明，為避免豪大雨造成積淹水災情，市府持續進行防汛巡查，並確認各項整備工作皆已完成，同時針對易淹水地區預佈449台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬個砂包、14個易淹水區公所備妥1800片防水擋板，如民眾有需求，歡迎向公所申請領用。

另為增加水庫、滯洪池及埤池蓄洪空間，除8月4日外，6日再通知轄內各滯洪池權管單位進行預洩降作業。同時曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫等水庫也均有調節性放水，請水庫下游民眾注意安全並達離河床。

水利局呼籲，目前台南地區天氣不穩定，易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，也請注意雷擊及強陣風，提醒市民朋友可以多利用「台南水情即時通APP」、台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握降雨及交通資訊。

黃偉哲市長指出，6日截至下午4時30分最大累積雨量北門區152毫米、七股區101.5毫米；最大時雨量北門區56毫米，主要降雨熱區在北門、將軍、七股等區。依中央氣象局預報資料顯示，8月7、8日兩天受熱帶低壓外圍環流及西南氣流影響，台南市易有短時強降雨及局部豪雨發生機率，預估7日累積雨量平地150-220毫米，山區200-300毫米；後天8日累積雨量平地80-120毫米、山區100-150毫米。

據了解，考量中央氣象局發布台南市豪雨特報，且預報未來降雨熱區廣泛分布各區，加上水保局發布 南化區玉山里5條土石流黃色警戒，依「台南市各級災害應變中心作業要點」規定，市府預計於6日晚上間6時啟動災害應變中心三級開設。

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