農損破億！落花生、龍眼、木瓜最慘　估損達1億元

▲高雄市長陳其邁視察豪雨農損災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者崔至雲／台北報導

受西南氣流，以及颱風盧碧帶來的連日降雨，中南部地區傳出眾多農業災情，經農委會統計，截止今（6日）下午5點為止，農業產物及民間設施估計損失計1億5,508萬元，其中木瓜災損最為嚴重，其次為落花生、龍眼、食用玉米及西瓜等。

受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成農業災情，農委會統計估計損失計1億5,508萬元，以縣市受損情形顯示，以雲林縣損失4,552萬元(占29%)、屏東縣損失3,300萬元(占21%)、台南市損失3,112萬元(占20%)、嘉義縣損失2,216萬元(占14%)及高雄市損失1,669萬元(占11%)較為嚴重。

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▲豪雨襲擊南台灣，高雄木瓜損害慘重。（圖／記者賴文萱翻攝）

農產損失部分，估計損失金額1億4,806萬元，農作物被害面積4,187公頃，損害程度20％，換算無收穫面積843公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積441公頃，損害程度18％，換算無收穫面積79公頃，損失金額4,346萬元，其次為落花生、龍眼、食用玉米及西瓜等。

農委會估計畜產損失部分約691萬元，受損畜禽主要為雞8.5萬隻，受損金額376萬元，其次為鴨、豬及鵝等。此外，也有農田流失及埋沒估計損失金額12萬元，主因台南市農田流失0.1公頃，其次為屏東縣。

農委會指出，目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，詳情可參考農委會專區。

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供）

