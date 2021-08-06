　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／台南左鎮山坡再發生土石及樹木滑落單線中斷　南市府再度搶修

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。（圖／記者林悅翻攝，下同））

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因近日南部雨勢不斷，台南左鎮台20線約25公里處，5日下午發生邊坡竹林大量滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，經工務局搶修3小時完成恢復通車，但6日下午同一地點再度發生土石及樹木滑落，新化分局警方馬上單向汽機道路封鎖，並報請災情中心搶通，直到晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，警方在場警制戒護，市府全力搶修通車中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，警方在場警制戒護，市府全力搶修通車中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警新化分局於6日下午4時41分許據報，台20線25K處發生土石及樹木滑落案，新化分局警方馬上派員前往查處，確認發生地點於5日發生竹林滑茖位置左鎮區台20線25k處，馬上進行左鎮區往新化區方向單向汽機道路封鎖，以保障人車安全。

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，警方在場警制戒護，市府全力搶修通車中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局警員王鴻典、李羽峰、林世賢在現場疏導管制並拉封鎖線警戒，現場已放置交通錐，實施調撥車道管制，維持雙向單線行車，並通知工務局派員處理，目前無人員傷亡情形，並通報各所注意轄區災情查報，且注意本身安全，有災情立即回報，以通報市府災冉應變中心查處。

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，警方在場警制戒護，市府全力搶修通車中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，5日下午台20線約25公里處發生邊坡竹林滑落事件，導致交通中斷並通報災害應變中心，台南市長黃偉哲接獲報告，立刻指示必須馬上處理搶修事宜，維護民眾用路安全。現場由新化分局員警疏導及設置交通錐管制，左鎮區公所也立即通報公路總局曾文工務段，找來工程人員、山貓機具，進行竹林及土石清理，已於下午5時25分清理完畢並恢復雙向通車，未料6日約在同一地點，再度發生土石及樹木滑落事件，目前市府全力搶修，直到晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。（更新於晚上21時12分，補充搶通訊息）

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。（圖／記者林悅翻攝，下同））

ck one Summer中性淡香水

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

快訊／高雄市宣布8／7「全面停班停課」　雨量達標

山區撤70人！　雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　萬興南橋急封橋！請民眾改道

快訊／紫爆雨炸屏東來義　晚間緊急強制撤離152人

暖心企業回饋社會　小港警分局獲贈TOYOTA Cross巡邏車2台

醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

快訊／花蓮發生規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

基隆原有住宅無障礙補助開跑　每案最高補助216萬

基隆天外天焚化廠祈福淨爐　林右昌祈求平安度過疫情

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

高雄大雨6天出現4起道路塌陷　名車過天坑爆胎駕駛怒喊國賠

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

快訊／高雄市宣布8／7「全面停班停課」　雨量達標

山區撤70人！　雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　萬興南橋急封橋！請民眾改道

快訊／紫爆雨炸屏東來義　晚間緊急強制撤離152人

暖心企業回饋社會　小港警分局獲贈TOYOTA Cross巡邏車2台

醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

快訊／花蓮發生規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

基隆原有住宅無障礙補助開跑　每案最高補助216萬

基隆天外天焚化廠祈福淨爐　林右昌祈求平安度過疫情

因應Delta變種病毒　白宮：美國已有一半人口打過2劑疫苗

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

奧運賽跑女將拒登機「波蘭出手了」！白俄火大報仇　非法移民湧入

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

布蘭妮「半夜兩點驚魂」反鎖浴室45分　男友睡死⋯粉絲嗅出不對勁

好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

刺殺防長不成　塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

李洋「貼心舉動」IG連4發❤寵愛女友！女粉讚爆背後用心：好男人

S.H.E《Ring Ring Ring》掀Cover風潮！　肖戰、汪東城、希林娜依·高來洗腦你囉

地方熱門新聞

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

明日上班課？雲林各鄉鎮市長自行決定

雨炸屏東來義　晚間急撤離152人

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　急封橋

即／花蓮發生規模5.4地震　最大震度4級

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

阿公店水庫持續空庫防淤

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

「中壢藝術園區」入口意象設計惹議

139縣道限速40　他狂收十多張罰單

小港警分局獲贈TOYOTA Cross巡邏車2台

嘉義縣夫妻確診！　生活圈多在外縣市

黃偉哲提醒民眾注意防災

更多熱門

相關新聞

黃偉哲提醒民眾注意防災

黃偉哲提醒民眾注意防災

中央氣象局雖於5日下午5時30分，解除海上颱風警報，惟台南仍受颱風外圍環流影響，近日各地均有大雨機會，市長黃偉哲提醒市民朋友，出門請記得攜帶雨具，注意天氣變化，近日內非必要請避免前往山區，如需行經山區，務必要留意落石坍方、小心行駛。

T1職籃變6隊　兼顧球賽品質最關鍵

T1職籃變6隊　兼顧球賽品質最關鍵

看書、吃肉！　誠品加入全台最大燒肉店開發計劃

看書、吃肉！　誠品加入全台最大燒肉店開發計劃

3聯賽17隊！　台籃進入戰國時代

3聯賽17隊！　台籃進入戰國時代

南警破獲竊盜與盜刷信用卡案

南警破獲竊盜與盜刷信用卡案

關鍵字：

台南左鎮山坡土石樹木滑落單線中斷

讀者迴響

熱門新聞

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

全台7日停班停課一次看

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

李國毅PO照疑當爸　經紀人回應了

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

女星懷孕7月一家五口確診！　「缺氧送醫」急剖腹

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面