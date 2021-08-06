快訊／台南左鎮山坡再發生土石及樹木滑落單線中斷　南市府再度搶修

▲台南左鎮台20線約25公里處，6日下午發生邊坡土石及樹木滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因近日南部雨勢不斷，台南左鎮台20線約25公里處，5日下午發生邊坡竹林大量滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，經工務局搶修3小時完成恢復通車，但6日下午同一地點再度發生土石及樹木滑落，新化分局警方馬上單向汽機道路封鎖，並報請災情中心搶通，直到晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。

台南市警新化分局於6日下午4時41分許據報，台20線25K處發生土石及樹木滑落案，新化分局警方馬上派員前往查處，確認發生地點於5日發生竹林滑茖位置左鎮區台20線25k處，馬上進行左鎮區往新化區方向單向汽機道路封鎖，以保障人車安全。

新化分局警員王鴻典、李羽峰、林世賢在現場疏導管制並拉封鎖線警戒，現場已放置交通錐，實施調撥車道管制，維持雙向單線行車，並通知工務局派員處理，目前無人員傷亡情形，並通報各所注意轄區災情查報，且注意本身安全，有災情立即回報，以通報市府災冉應變中心查處。

據了解，5日下午台20線約25公里處發生邊坡竹林滑落事件，導致交通中斷並通報災害應變中心，台南市長黃偉哲接獲報告，立刻指示必須馬上處理搶修事宜，維護民眾用路安全。現場由新化分局員警疏導及設置交通錐管制，左鎮區公所也立即通報公路總局曾文工務段，找來工程人員、山貓機具，進行竹林及土石清理，已於下午5時25分清理完畢並恢復雙向通車，未料6日約在同一地點，再度發生土石及樹木滑落事件，目前市府全力搶修，直到晚上8時45分許搶通，恢復雙向通車。（更新於晚上21時12分，補充搶通訊息）

ck one Summer中性淡香水