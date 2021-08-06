盧碧挾帶強風暴雨來襲　路透：將穿越台海「為台灣帶來強降雨」

記者詹雅婷／綜合報導

今年第九號颱風盧碧（Lupit）登陸中國東南部沿海地區後，挾帶強風暴雨，迫使數萬人撤離，當地多個港口關閉。路透指出，盧碧未來將持續朝北移動並穿越台灣海峽，並為台灣帶來強降雨。

▲中央氣象局表示，盧碧現已降為熱帶性低氣壓。（圖／氣象局，下同）

盧碧5日在中國廣東省登陸後，隨著朝東北移動，同日於福建省二次登陸。儘管盧碧已於今（6）降為熱帶性低氣壓，但自澳門到福州一帶仍持續下著大雨。

新華社報導，廣東省已有超過3.3萬人撤至安全地區，至少3000艘漁船返港。此外，鄰近的福建省也疏散2.5萬人左右，多個港口與濱海景點關閉，預計將出現280毫米雨量。路透分析，盧碧未來將持續朝北移動並穿越台灣海峽，為台灣帶來強降雨。

依據中央氣象局稍早的說法，盧碧引進的西南氣流將自今日至周末影響台灣，周末兩天西半部將出現豪雨以上等級雨勢。此外，盧碧預計周六通過台灣海峽，周日經過北部陸地，中心有機會登陸北部陸地，可能會在接近琉球海面時重整為輕度颱風。另據各國預測路徑，盧碧東折侵台機率大增，從台灣北部登陸的機會高達4成。

▼盧碧各國路徑預測。（圖／翻攝NCDR）

►盧碧攪局父親節！各國預測路徑都「東折」撲台 發陸警機會曝

►盧碧、銀河「手牽手」雲圖曝光！鄭明典：2系統會交互影響

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast