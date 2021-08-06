陳時中會游泳嗎？台大生見1政策怒噴：乾脆開放廁所，但不給用馬桶

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（6日）宣布，全國二級警戒將再延長至8月23日，不過將針對現行政策下窒礙難行之處進行微調，其中決定把游泳池自不開放名單中移除，但淋浴間暫不開放。消息曝光後，有網友就傻眼表示，開放游泳池但不開放淋浴間，要不要乾脆開放廁所但不開放馬桶，痛批「陳時中會游泳嗎？」

本站曾報導「游泳池可解封！網轟瘋了『只能游梅花式』：內用隔板要幹嘛」內文指出，中央評估國內疫情已進入「低度流行」的狀況下，未來兩週的重點將放在「監測邊境Delta病毒變異株」以及「提升疫苗涵蓋率」，對此，指揮官陳時中表示，游泳池可以開放，依照人留人數入場。

消息曝光後，網友紛紛至《ETtoday新聞雲》留言底下傻眼回應，「游泳都可以，餐廳的隔板真的可以收掉了！根本裝飾用」、「戴氧氣插管，防毒面具」、「所以溪邊也可以烤肉玩水了嗎」、「戴口罩游泳」、「戴口罩裝隔板游梅花式」、「游泳池開放更危險，這防疫中心到底再想什麼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全國二級警戒延至8/23，游泳池開放但淋浴間不開放。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，針對指揮中心有條件開放游泳池，但淋浴間卻不開放的規定，有一名台大網友就在Dcard上發文崩潰直呼，「開放游泳池不開放淋浴間，要不要乾脆開放廁所但是不開放馬桶？陳時中會游泳嗎？」

對此，也有許多網友紛紛在批踢踢八卦板上痛批，「所以身上都氯水，擦乾就穿衣服回家喔？」、「要在哪裡換衣服？」、「這真的是沒游泳的人才會訂的規則」、「全身消毒水沒兩個小時就全身發癢啦，只開放半套是怎樣」、「這什麼低能政策」、「我有開放了喔，只是你窒礙難行是你的事」。

▼維持疫情警戒標準為第二級（圖／指揮中心提供）