終止彰化13天零確診！菲國染疫女翻譯匡列438人　採檢結果出爐

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天連續13天「嘉玲」止步，新增1名來台4個月的菲律賓的女移工翻譯確診，衛生局也緊急針對其宿舍、公司共389名移工PCR採檢，結果均為陰性，居家隔離7人，她也2度到台中潭子的教會，市府已匡列49名接觸者安排檢驗，並已完成足跡點清消。

▲彰化縣新增1名女移工確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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據了解，這名女移工在彰化某家大型工廠擔任翻譯的行政工作，平日工作地點在移工宿舍一樓，該個案4/14持陰性報告自菲律賓入境，居家檢疫期滿後採檢為陰性，而其7/27至8/1曾到台中潭子參加宗教聚會，8/4因轉換仲介公司而做PCR採檢確診，但Ct值34，且其並無症狀，隔天PCR採檢又轉陰，目前住院觀察，感染源仍待查。

▲台中市府公布彰化確診女移工到台中教會足跡。（圖／台中市政府提供）

中市衛生局表示，彰化縣確診1例案15869為37歲菲律賓籍女性，4月14日入境，工作及居住地皆於彰化縣。她7月27日下午5點01分從彰化火車站搭乘2234車次火車至台中頭家厝站，轉55路豐原客運至潭子加工區，再步行至潭子聖經浸禮教會參加活動，晚間8點46分搭乘2253車次火車回彰化。

她在8月1日上午8點25分再從彰化宿舍，搭計程車直達潭子聖經浸禮教會參加教會活動，午、晚餐皆前往該教會另址教育中心1樓用餐，用餐處設有隔板。當天晚上8點36分搭乘3297車次自強號返回彰化。

衛生局說，她活動期間都是步行，台中市匡列參加教會活動47名接觸者安排採檢及居家隔離，另2名接觸者列為自主健康管理對象，也已安排採檢，相關風險場域皆已完成消毒。

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