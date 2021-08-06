17歲少年離奇亡！貼心倒垃圾10幾分鐘後26樓墜落　媽接噩耗崩潰

▲ 高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名林姓17歲少年從住處大樓26樓頂墜下，送醫不治。不過墜樓原因仍然成謎，且事發前十幾分鐘，他還很貼心地幫媽媽拿垃圾到樓下倒，然後就回到家裡，完全沒有異狀，在家的媽媽沒有發現他又出門，直到警方上門，才知道兒子竟發生墜樓意外；據了解，母親十分激動難過。

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5日晚間10點半左右，警方接到博愛四路一棟大樓的住戶報案，表示聽到巨大聲響之後，發現大樓地面躺了一個人，救護人員抵達現場之後，發現還有氣息，趕緊送醫，可惜沒能救回一命。而警方調查發現，倒臥地上的人也住在這棟大樓裡頭，是一名17歲的林姓少年。

▲ 高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

林姓少年的母親面對兒子的墜樓意外，相當激動，不敢相信，因為就在墜樓前的十幾分鐘，兒子還很貼心地幫忙拿垃圾去丟，隨後回到家裡。母親根本不知道他何時再度出門，等到警方上門才發現兒子墜樓；看到兒子躺臥大樓地面，媽媽難以相信，搭上救護車陪同前往急診室。

警方調閱大樓監視器，發現事發前少年一個人獨自來到樓頂，初步排除他殺可能，據了解母親也僅表示兒子近期只有比較安靜，對於其他部份就沒有太多意見，目前整起案件已報請檢察官相驗，調查釐清。

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