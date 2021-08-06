牙醫師拍「拔智齒ASMR」！麻醉、削骨不讓你睡　隔螢幕也感覺劇痛

▲南韓牙醫師高光旭拍攝「拔智齒」ASMR影片，呼籲粉絲該看牙醫囉。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

第3大智齒就是俗稱的智齒，一般而言在16至25歲之間萌生而出，揶揄智齒須靠根管治療抽神經拔除，也因此讓患者們前往看牙醫前都膽顫心驚。南韓就有一名牙醫師在Youtube開設知識型頻道，專門講解關於牙齒的健教知識，沒想到最近卻推出一支ASMR影片，重現拔智齒手術時的場景，讓粉絲們直呼簡直是惡夢等級般的可怕。

一般民眾往往懼怕牙醫診所內獨特的藥味與刺耳的金屬機械聲，造成許多人即使牙齒健康出現狀況，依舊不敢到牙科診所接受治療。南韓牙醫師高光旭（고광욱，音譯）為了能讓粉絲們克服恐懼、亦或進行心理建設，在不懼各方壓抑下強勢推出「拔智齒」的ASMR影片，在實際操作上帶給觀眾聽覺上的刺激，隔著螢幕也能感受到痛覺。

▲▼牙醫師為患者打麻醉、消毒後，會劃開患者的牙齦，找出隱藏的智齒。（圖／翻攝自Youtube）

其實影片中並非以真人患者進行實際拍攝，而是以一套道具模擬出口腔牙齦、智齒，首先高光旭會為「患者」施打麻醉針，接著在牙齒周遭部位進行消毒，之後以手術刀、電鑽劃開牙齦、掀開牙齦皮肉，觀察藏在顎骨內的智齒，途中更是要鋸掉顎骨，以方便完全根除藏在裡面的智齒，且還要為患者抽吸多餘的水分。

最後，高光旭一針一線縫起遭劃開的牙齦。

整支ASMR影片相當逼真，牙醫師甚至在打麻醉針前還會警示「會痠痛喔」，令網友們即使隔著一片螢幕，都能充分感覺到看牙醫的恐懼。該支影片更在韓網獲得熱烈討論。

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