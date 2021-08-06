日本累計確診破百萬！今添1.5萬例再創新高　菅義偉：無關奧運

▲ 疫情下的涉谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運熱烈進行之際，日本新冠肺炎累計確診人數6日突破百萬。6月下旬出現第5波爆發後，日本7月29日至今幾乎每天日增逾萬人確診，日增個案連3天創新高。不過首相菅義偉認為，疫情擴大與東奧無關。

根據《日本放送協會》（NHK），日本6日新增1萬5645人確診，連續3天刷新單日新高。菅義偉上午在廣島舉行記者會時針對國內疫情表示，奧運主辦城東京都鬧區人潮與奧運開幕前相比未有增加，不認為疫情擴大與東奧有關。

《朝日新聞》報導，日本累計確診數自70萬增至80萬花了6周時間，經過4周在7月29日達到90萬，短短8天後就來到100萬。NHK指出，在高傳染性Delta變異株影響下，疫情正以前所未有的速度擴大。

日本2020年1月通報首例確診，4月7日首度發布緊急事態宣言，同月18日確診數破萬。第2波疫情發生於8月，同月11日確診數達到5萬，10月30日超過10萬，接著在第3波疫情期間，12月21日突破30萬。

時間進入2021年，Alpha變異株在日本發威，導致3月爆發以關西為中心的第4波疫情，4月9日累計確診數超過50萬。接著在6月後的第5波疫情中，Delta病毒自東京都開始擴散，6日累計破百萬，距離日本第一起病例經過1年7個月。

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