日本名將競走熱到「跪地嘔吐」！酷暑爆擊東奧　10人崩潰棄權

▲川野將虎跑到42公里處時，體力不支趴在地上嘔吐。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運因氣溫過高，因此特地規畫將競走項目移師北海道，然而連日高溫仍然讓選手們苦不堪言，就連日本田徑名將川野將虎參加50公里競走項目時，都因為高溫中暑，痛苦不已，甚至在途中整個人趴在地上狂吐。儘管如此，川野稍作休息後隨即重新出發，最終雖無法奪牌，但依舊取得第6名的佳績。

東奧6日在北海道舉行男子50公里競走比賽，但酷暑卻讓選手們痛苦不已。根據統計，最初共有59人參賽，但中途有高達10人因身體因素棄權，另有2人因不合規定被判出局。由於天氣炎熱，許多選手嘗試將冰塊放進帽子，或是以水澆頭，企圖藉此降溫，但似乎沒有太大的幫助。

▲川野將虎堅持走到終點，取得第6名佳績。（圖／路透）



現年22歲的日本代表隊選手川野將虎更是一度跑到趴在柏油路上嘔吐，神情痛苦不已，但稍作休息後，隨即啟程，最終他仍以3小時51分56秒的成績，拿下第6名。儘管沒能奪牌，但仍然是日本代表隊中的最高成績，而賽後他也立即被輪椅推走。

事實上，考慮到天氣問題，東奧組委會特地將開賽時間設定為上午5時30分，但是當天氣溫仍然超過30度，濕度也高達80%。