東奧23歲埃及「王牌球星」熊抱飯店女員工！　伸狼爪超慘下場曝

▲埃及足球代表隊傳出性騷擾飯店女性工作人員。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

東京奧運埃及男子足球代表隊選手驚傳在日期間性騷擾飯店女員工，遭到函送檢方偵辦。據悉，該名20多歲的埃及代表隊隊員趁著停留在北海道時，在飯店內熊抱女員工，埃及足球協會也已經針對此案展開調查。不僅如此，相關人士指出，此事可大可小，經過調查也可能被定調為性侵未遂，屆時恐將引發更大風波。

根據《東京體育》報導，一名20多歲的埃及男子足球代表隊員7月為了參加東京奧運飛往日本，由於該項賽事是札幌巨蛋舉辦，因此暫時下榻於北海道。然而如今卻傳出，該名選手在入住北海道飯店期間，竟對飯店女員工伸出狼爪，熊抱對方，目前該名選手已經遭函送檢方偵辦。

埃及足球協會接獲通報後，隨即針對此案進行調查，並承諾在決定處分之前，將會禁止該名選手出賽。埃及足協表示，目前仍在確定該名成員是否在代表隊滯留日本期間對飯店女員工做出不法行為，不過當事球員則強調絕無冒犯一事。據悉，涉嫌性騷的這名20多歲男足球員堅稱，是因為語言及文化的差異才會發生「意外」。

不僅如此，男方還稱，是在對方同意下才出手擁抱，絕無性騷之實。不過此案已經通報警方，經調查如情節嚴重，也可能被判定為「性侵未遂」，屆時恐怕將引起更大風波。據了解，涉嫌性騷的球員是埃及代表現年23歲的王牌球星阿卜杜勒·拉赫曼·瑪葛迪（Abdelrahman Magdy）。

另一方面，這已經不是東京奧運首次傳出性醜聞，一名烏茲別克籍工作人員在東奧主場館趁著四下無人，竟將一名20歲的日本女性拖到觀眾席性侵，隔日經通報隨即遭到警方逮捕，不過他事後卻堅稱「對方沒有拒絕」。

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