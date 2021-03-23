蓋候車亭沒埋電線！公車動態電子看板瞎掉　桃園議員打臉市府

▲議員謝美英發現全新候車亭，竟是全黑電子看板！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英23日於市議會質詢交通局施作候車亭完工超過半年，公車電子看板竟然沒電，形同虛設。前年底協助中壢區自立社區申設候車亭，讓長輩等車有椅子坐、不必撐傘，去年八月，候車亭完工了，「公車動態電子看板」至今黑鴉鴉一片，原因竟是「沒有接電」。

謝美英追究原因，獲得答覆是：去年六月，中壢區永福路重新鋪設，規定「禁挖一年」，所以，所有管線申請完全凍結。謝美英質疑，交通局候車亭完工之前，永福路正在重鋪，申請站牌及候車亭是一年前，無論如何，沒有理由「你做你的，我鋪我的」。

謝直指施工單位打臉市府的「道管中心」，桃園市政府宣稱「道管中心」負責整合各項工程，避免重覆挖路，減少用路人不便。但以自立候車亭這個例子，交通局做了半年，道管中心竟毫不知情，路面施作單位也不知道。

謝美英認為，候車亭一年前申設，八個月完工，有非常充裕的時間匯整訊息到道管中心，在永福路重鋪之前，先埋管線，等到路鋪好了，全新候車亭也啟用了，至少一年半載，可以維持永福路的平整。

結果，現在面臨的是，最快今年七月，也就是禁挖一年期限一到，為了這個電子看板的線路，永福路馬上要開挖，豈不浪費公帑！謝美英強調，該區的長輩對於不必撐傘等車充滿期待，對於「全新候車亭、全黑電子看板」，期待又怕受傷害！希望未來，交通局可以以此為鑑，減少任何一個環節的虛耗。

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