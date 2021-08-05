疫情影響台東卑南鄉父親節表揚　改鄉長親自祝賀

▲受到疫情影響，台東縣卑南鄉父親節表揚改為鄉長親自祝賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

父親節即將到來，受疫情影響臺東縣卑南鄉例行的模範父親表揚活動改由鄉長許文獻親自到府向各村模範父親祝賀，雖然場面簡單，但相較於公開儀式明顯感覺獲獎爸爸在家人面前比較放得開，不時展露欣喜的神情並拉著許文獻侃侃而談，公所也將省下來的費用直接購買電視機1部致送每位爸爸，正值東京奧運期間,希望獲獎人能透過轉播獨享精彩賽事，不會因少了公開表揚儀式而有所遺憾。

許文獻表示，疫情下大家都受到不同程度的影響，近日下鄉接觸許多父親無不希望疫情早日結束，能與在外打拼的親友相聚,如常生活。

許文獻強調，卑南鄉除了完整落實防疫工作外，也已經啟動疫後的一些振興工作，許文獻勉勵父親：「爸爸就像一棵大樹，越是風雨越要挺住！同時也提醒大家慶祝父親節有很多方式，送禮、外帶、外送、視訊都是體貼的表現，疫情清零已到最後一哩，請大家配合中央防疫指示，打疫苗、戴口罩、不要群聚。」

今年賓朗村獲獎的模範父親蘇殷德先生曾獲選「十大神農」獎，他畢業後即承襲製茶家業，經營佳芳有機茶園，他有感於農藥對生態的影響，毅然決然將茶園改為有機栽種，但轉作並非一蹴可成，面對質疑與經濟壓力仍努力不懈，終於讓茶園產出好喝又健康的有機茶，扭轉一家七口的生計。如今與承襲衣缽的兒子一同推動社區生態村、一戶一特色，吸引年輕人回鄉工作，深受村里間之推崇。

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