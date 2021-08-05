無奈韓國瑜曾說「連一碗滷肉飯都沒有」　吳敦義親揭內幕

▲吳敦義。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統吳敦義5日上午接受資深媒體人唐湘龍廣播專訪，過程中被問到前高雄市長韓國瑜，吳敦義似乎有些怨言，重提明明當時提供韓國瑜很多費用，卻被韓說「連一碗滷肉飯都沒有」；唐湘龍聽到後則幫澄清，其實很多人受到吳敦義的幫助，因此那種講法，讓外界覺得吳敦義在卡韓國瑜，但這不是事實。

回顧2018年九合一大選，唐湘龍稱讚吳敦義作為國民黨黨主席的領導統一能力，但因為當年贏太多，導致2019年國民黨群雄並起。對此，吳敦義說，他們以為提名就會當選，但已無可挽回，全民調當時只有前立法院長王金平跟他反對，其他想選黨主席的人都主張全民調，這是最糟糕的，因為用全民調，民進黨就可以操作。

唐湘龍詢問當時有無想選2020？吳敦義強調沒有，當總統要挑出全中華民國最能幹、最清廉、最有能力的人當行政院長，否則會坐困愁城，要找到人選非常不容易。

對於當時2020國民黨總統初選時是否偏好鴻海創辦人郭台銘？吳敦義澄清，「我沒有偏好」，這是他的基本原則，既然要做民調，黨主席就不能插手，否則可能有人不信服。

接著，唐湘龍問為何最後沒辦法勸下韓國瑜參選總統？吳敦義表示，他曾經用心問韓國瑜，能不能到高雄市當市黨部主委，韓則表示「我敢做」；如果萬一高雄市長大家認為你應該選，能不能提起勇氣，把高雄市長贏過來，韓說「如果我來做市黨部主委，黨能夠在給我幫助一點，我一定能夠贏得來。」

唐湘龍再問，但你應該看得出2020勢頭在韓國瑜身上，那時候韓國瑜選對國民黨傷害很大，是嗎？吳敦義回應，至少選高雄市長是加分，但後面的發展就完全失控，黨主席沒有權力說哪一位選總統，哪一位不要選。

說到此處，吳敦義主動問唐湘龍，「你也記得當時有句名言，我們幫了他很多費用，他居然講，連一碗滷肉飯都沒有，記得嗎？」

唐湘龍立刻表示記得，而當時他也公開質疑過，其實很多人受到吳敦義的幫助，因此那種講法，讓外界覺得吳敦義在卡韓國瑜，但這不是事實。

至於怎麼看待這次國民黨主席選舉，吳敦義認為，要看黨內有能力、有人格、有機會當選的人，大家應該同心協力，再找出一位可以統籌各方的人，才有機會打贏，要不然是不容易打贏。

另外，對於現任國民黨主席江啟臣有何評價？是否符合期待？吳敦義則表示，他現在不會評價任何黨主席，只是盡力協助、幫助，不管是誰當，他一定要盡一己之忠，「我是國民黨栽培出來」，雖然現在不擔任黨職，也非國民黨籍首長，但他的衷心，一定要讓國民黨有重返執政的機會。