郭台銘在Shopping mall打疫苗原因曝　醫：台灣醫護其實世界頂尖

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭董Facebook）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘透過臉書分享，他前往捷克被安排在Shopping Mall施打疫苗的體驗。對於為何捷克會在Shopping Mall設施打點？醫界人士說，捷克不像台灣，每個社區都有診所，所以政府跟社區連鎖商場合作，這是不得已的選擇；而台灣的醫護素質其實是世界頂尖了。

郭台銘4日晚間透過臉書分享他遠赴捷克施打疫苗的心得。他說，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall，體驗了非常棒的施打體驗。

郭台銘說，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身心都得到放鬆。

外界對於捷克為何會在Shopping Mall設立施打站感到好奇。對此，一名醫界人士向《ETtoday新聞雲》表示，捷克是歐洲公共醫療最發達的國家之一，有類似台灣健保制度，但不像台灣在每個社區都有診所、藥房等基層醫療機構。

因此，捷克人民在接種疫苗的規劃上，是由政府跟社區的連鎖商場合作，由商場提供處所，而國家派遣醫護人員前去幫大家施打疫苗。醫界人士說，其實是不得已的選擇，不然站在醫生角度，都希望你能在感染控制、環境清潔的地方進行醫療行為。

至於台灣的疫苗接種的品質，醫界人士自信地說，台灣醫護素質可以說是世界頂尖了，台灣醫護人員壓力應該來自於對疫苗的謠言，好比AZ會死人、莫德納會基因突變這類假訊息吧。

此外，醫師林靜儀透過臉書則表示，先不論各國醫療制度、給付、執業資格及場所限制的法規，都有無法比擬優劣差異；台灣健保的精神是希望人民不需因病而貧，但因包山包海的給付，健保預算其實根本不足，最終的苛扣，與健保管理過程的削價省錢心態，遑論更精緻與更有餘裕的醫療輸出。她說，如果大家願意多繳一點健保費（尤其雇主），當然醫療資源尤其健保預算會比較合理充足一點。

事實上，台灣疫苗施打的環境規劃上，資深媒體人鍾年晃也有在臉書上分享，其實郭台銘不必太羨慕捷克，可能因為他住在台北市，忽略了高雄市政府，同樣提供了絕佳接種環境，甚至還有現場演奏。

▲郭台銘到捷克的Shopping mall打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）

▲高雄市政府安排民眾施打疫苗，邀請音樂演奏，讓接種者放鬆心情。（圖／鍾年晃臉書）