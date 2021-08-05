網路遊戲被官媒批「精神鴉片」　騰訊擬「全面禁止小學生登入」

▲《王者榮耀》為大陸目前最熱門的手機遊戲之一。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸科技公司騰訊3日宣布，為了防止未成年人沈迷網路遊戲，將在旗下手機遊戲《王者榮耀》試行更多針對未成年人的限制措施，並將與同業討論全面禁止未滿12歲的小學生進入遊戲。

大陸官媒《經濟參考報》日前發文指網路遊戲是「精神鴉片」，對未成年人的健康成長造成重大影響，文內更直接點名騰訊旗下遊戲《王者榮耀》，導致騰訊股價一度暴跌超過10%。

對此，騰訊3日發出公告，表示高度重視未成年人保護，從2017年起就不斷升級未成年保護措施，平均每天對580萬個帳號進行登入及支付環節限制。

騰訊指出，為了進一步加大保護力度，騰訊將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措。

「雙減」為「減時長」與「減充值」，騰訊提到，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時；未滿12周歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內消費。

「雙減」為「打擊身份冒用」及「打擊作弊」，騰訊表示，針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑帳戶全部重新認證；積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

「三倡議」為倡議全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究；倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行性。