陸遊戲產業再被盯上！官媒：沒必要再扶持「稅收應向傳產看齊」

▲大陸目前最受歡迎的手機遊戲《王者榮耀》。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《經濟參考報》日前才發文批評網路遊戲是「精神鴉片」，殘害未成年人，導致騰訊等遊戲業巨頭的股價暴跌。另一家官媒《證券時報》5日又發文，指遊戲產業享有稅收優惠飽受詬病，應該向傳統產業適度看齊，「當這些軟體產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持。對此，遊戲產業應該做好心理準備。」

文章提到，遊戲作為文化娛樂的一種休閒方式，能在中國發展成數千億元的大產業，是政府長期鼓勵新興產業發展壯大的碩果，當然也有美中不足之處，要在產業發展中保護好青少年，在遊戲設置上防止過度花錢，過度沉迷，「另外，遊戲產業作為軟體服務業享受稅收優惠，也受到詬病，在稅收上遊戲產業也應該向傳統產業適度看齊。」

文章內指出，遊戲產業作為一個從業者多、用戶多，牽涉面廣的產業，一舉一動廣受關注，它有負面非常正常，就像發電也有污染環境的負面一樣，但是，對遊戲產業要看到它主要的一面，「遊戲產業已成為不少國民不可或缺的放鬆方式，這些人的權益也要尊重。有大量成年人經過一天勞動，在網路遊戲中得到放鬆，效果和觀看影視劇相聲等娛樂節目類似，而且消費成本更低。」

文章內認為，網路遊戲雖然是虛擬，但已走入現實，還衍生出遊戲文化，這個產業還會繼續發展壯大，「應該看到，遊戲是人的一種本性，從孩童時期開始人類就在做各種遊戲，日常生活中就有很多遊戲環節，優秀的遊戲還可以鍛煉頭腦。」

文章提到，中國的遊戲公司本來是後發者，經過這些年的發展，現在一些中國的頭部遊戲公司有了全球影響力，如果保持目前的發展勢頭，有可能建立全球優勢地位，成為中國文化影響力輸出的一部分，增強海外消費者對中國的認可，這會增強中國軟實力。

文章內表示，當然，應該鼓勵的是優質健康的遊戲內容，這一方面政府已通過刊號的方式管理甚嚴，輿論不滿的主要是青少年沈迷網路遊戲。青少年除了讀書之外，總得有消遣，消遣的對象可以是小說，可以是電視劇，也可以是網路遊戲。政府可以立法限制一定年齡段的消費者登陸網游，做好消費者分層。這些都是正在做的事情。

文章提到，遊戲企業也應承擔更多的社會責任，除了保護青少年，做好遊戲內容外，還可以在稅收上回饋社會。

文章的最後強調，遊戲產業現在已發展壯大，當初政府為了鼓勵信息產業發展，有軟體產業稅收優惠政策，還有一些地方政府給予補貼，這也是軟體企業淨利潤率高的重要原因，遠非硬體企業所能比，「當這些軟體產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，將資金用在民生急需方面，稅收方面應該和其他產業持平。對此，遊戲產業應該做好心理準備。」