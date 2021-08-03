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62%未成年人沈迷網遊　官媒批「精神鴉片」...騰訊網易股價重挫

▲手遊。（圖／CFP）

▲大陸官媒發文批評未成年人沈迷手遊現象。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官媒《經濟參考報》今（3）日發文批評未成年人網路沈迷現象，稱網遊成為「精神鴉片」、「電子毒品」，對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。文章一出，遊戲類股應聲重挫，包括騰訊控股跌超7%；中手遊跌超20%；心動公司跌超11%；網易跌近15%。

▲手遊。（圖／CFP）

▲大陸騰訊遊戲旗下最紅的手遊「王者榮耀」。（圖／CFP）

《經濟參考報》報導，數據顯示，當前，我國62.5%的未成年網民經常在網上玩遊戲；13.2%未成年手機遊戲用戶，在工作日玩手機遊戲日均超過2小時。網路遊戲的過度投入對未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。

報導稱，2020年，我國超一半兒童青少年近視，因沈迷網路遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。

對於大陸網遊市場，文章直接點名騰訊及網易兩大供應商，「中國遊戲市場2020年實際銷售收入2786.87億元（人民幣，下同），同比增長20.71%。佔據行業半壁江山的騰訊遊戲2020年實現營業收入1561億元。」

據易觀分析數據顯示，2020年上半年，騰訊遊戲和網易遊戲分別以54.46%和15.29%的市場份額佔據行業第一和第二。騰訊遊戲也是大陸遊戲行業營收最多的企業，2020年騰訊遊戲實現營業收入1561億元，較排在第二位的網易遊戲的營業收入高出了1015億元。

對此，中國法學會會員部副主任彭伶表示，「資本大量湧入電競行業使得我國電競行業急速發展，如何在電競產業發展的同時避免未成年人沈迷網路，是需要深入思考的問題。」

大陸互聯網法治研究中心主任、中國社科院大學副校長林維則強調，電競門檻太高，跟青少年對於網路遊戲的沈迷完全是兩個概念，在宣傳上不能混淆，對未成年人造成誤導，「能成為真正職業電競選手的少之又少，任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展，未成年人的成長是第一位的。」

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