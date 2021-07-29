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稱橋本大輝天才遭網友出征　騰訊體育急改標致歉：將嚴格把關管理

▲騰訊體育稱日本金牌得主橋本大輝為19歲天才，遭陸網友出征。（圖／翻攝Techweb）

▲騰訊體育稱日本金牌得主橋本大輝為19歲天才，遭陸網友出征。（圖／翻攝Techweb）

記者魏有德／綜合報導

大陸體操選手肖若騰昨（28）日在男子全能項目中摘銀，以0.4分的分差輸給日本選手橋本大輝。賽後，《騰訊體育》一則《肖若騰不敵日本19歲天才摘銀》的報導引發眾怒，遭到大陸網友出征圍剿。有網友認為，「這麼不公平的比賽也配天才」；「騰訊體育眼瞎了嗎？」對此，騰訊體育官方緊急換標，同時在官方微博上發文致歉。

▲▼日本東奧男子體操個人全能金牌得主橋本大輝、銀牌中國選手肖若騰、銅牌俄羅斯奧會代表隊納戈爾內（Никита Нагорный）。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧男子體操個人全能金牌得主橋本大輝(中）及銀牌選手肖若騰（右）。（圖／達志影像／美聯社）

《騰訊體育》官方微博今（29）日凌晨緊急發文以平息網友的怒火，文章稱，「2020東京奧運會體操男子個人全能決賽後，騰訊體育發佈文章用詞不當，我們在此誠摯致歉，後續我們將嚴格把關，加強管理。」

▲騰訊體育將爭議標題改調，藉此平息網友怒火。（圖／翻攝Techweb）

▲騰訊體育將爭議標題改掉，藉此平息網友怒火。（圖／翻攝Techweb）

騰訊體育除發布致歉文，《肖若騰不敵日本19歲天才摘銀》這篇即時新聞報導也已火速撤換標題，改為《奧運-體操男子全能肖若騰遺憾摘銀 裁判打分惹爭議》，內文也不見「19歲」；「天才」等字眼，同時著重描述橋本大輝在吊環項目上的失誤，以及肖若騰水準之上的發揮。

東奧體操男子全能項目賽後，「肖若騰銀牌被打低分」在微博衝上熱搜，大陸網友對其精湛的比賽表現卻不敵落地動作失誤的日本選手橋本大輝感到不解，強烈質疑裁判偏袒地主隊，不僅湧入橋本大輝IG留言，也在微博上掀起一股「反日情緒」。

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