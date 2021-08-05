延長育嬰假至小孩8歲　民進黨立委：讓「請育嬰假」成為做爸爸標配

▲「給我彈性育嬰假—— 讓『請育嬰假』成為『做爸爸』的標配」記者會。（圖／翻攝自托育政策催生聯盟臉書）

記者呂晏慈／台北報導

父親節即將到來，民進黨立委林淑芬、洪申翰、范雲、莊競程5日與托育政策催生聯盟舉行記者會，民團會中提出修法草案版本，呼籲讓「請育嬰假」可以成為做爸爸的標配，將育嬰假申請年齡從3歲延長至小孩8歲，並提高育嬰假第一個月給付率從投保薪資8成補足至全薪，盼可改善目前多數爸爸不敢請育嬰假，捍衛男性當爸爸的權利。

林淑芬、洪申翰、范雲、莊競程等人今天上午舉行「給我彈性育嬰假—— 讓『請育嬰假』成為『做爸爸』的標配」記者會，托育政策催生聯盟會中提出關於《性別工作平等法》、《就業保險法》、《育嬰留職停薪實施辦法》、「育嬰留職停薪津貼補助要點」等修法主張，呼籲應把過去請假單位從以「月」為單位，縮小為以「小時」為計算，並提高育嬰假第一個月給付率，由投保薪資8成補足至全薪，且父母申請育嬰假的年齡也要延長，從小孩3歲延長至8歲。

林淑芬表示，我國女性勞動參與率在25至29歲年齡層都高達9成，但之後便逐歲顯著下降，這現象是與生育問題相互連結，雖然政府這幾年針對公共托育政策很有企圖心，但也希望在擴大公托基礎的同時，能夠進一步思考如何建立友善家庭的職場，讓勞工不必在工作和生養之間只能二擇一。