范雲神隱83天首po卻談團隊政績　孫大千怒批：晚上睡得著覺嗎？

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

長程機組員檢疫期鬆綁為「3+11」被視為今年本土疫情大爆發的破口，參與協調的民進黨立委范雲成為眾矢之的；隨著疫情趨緩，范雲昨暌違近83天更新臉書，除報告兩個月以來的政績外，也表明會協助釐清3+11爭議。對此，國民黨政策會副執行長孫大千4日批評，范雲真的這麼看不起台灣人民的記憶力嗎？躲了兩個多月避風頭，現在以為風頭過去了，就可以重返江湖了嗎？

孫大千表示，與其浪費時間去誇耀政績，不如認真回答一下這三個問題：一、有沒有召開協調會「強烈建議」機組員改採3+11隔離政策？二、衛福部次長是否帶著協調會結論回去召開指揮中心的決策會議？三、民進黨為什麼要封殺真相調查？衛福部長陳時中為什麼要宣稱沒有會議記錄？到底是在怕什麼？

孫大千再罵，因為3+11，台灣人民面臨生死關頭，造成近1萬5000人確診，犧牲近800條人命，這筆帳全部都應該記在范雲頭上，而她晚上真的睡得著覺嗎？

至於孫大千提及的政績，是因為范雲昨的發文中，主要是報告自己團隊針對立法院審查紓困4.0預算，共提出14個主決議，且都獲得同意，其中包括爭取到打工族紓困補貼、兒少安置及庇護機構工作人員優先施打疫苗等。

▼孫大千4日透過臉書三問范雲。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）