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范雲回來了！停更臉書83天終於復出　「全力協助釐清3+11爭議」

▲▼立法院教育委員會,范雲。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，全台逐步解封，今年5月因被指控為放寬機師檢疫「3＋11」破口而備受抨擊的民進黨立委范雲，自5月12日停更臉書至今近83天後，今（3日）晚間9點終於復出，用上任立委3個月以來的工作成果報告「破冰」，並指相信行政院與監察院分別進行調查，會釐清「3+11」相關爭議。

機師檢疫放寬為「3+11」被認為是今年中本土疫情的破口，范雲因曾主持相關協調會，被外界指責，她曾在5月立法院臨時會期間受訪說，防疫壓力大的人很多，自己的部分並不重要，希望這段時間外界以防疫為重，但臉書仍持續被網友的指責留言灌爆。

時隔超過兩個月，范雲今晚在臉書發文表示，自從5月份疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，她鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇，對於該爭議，如她之前所說，「我為機組員開協調會，出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，我也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，我也會盡全力協助相關爭議釐清。」

范雲也公布2020年2月至今年7月的工作成果報告表示，她推動台灣成為正常國家，與建構防範中共滲透的防禦工事，包括處理中研院士應為本國籍，以及中研院外文名稱正名討論的開啟，也成功推動影音串流平台OTT要合法納管才能落地、數位身分證要先立法再實施等，都是為了要防範中共在科技、媒體、教育、學術等領域的紅色滲透。

范雲表示，為了推動深化台灣民主，她提出《憲法》增修條文草案，確立國家人權委員會獨立行職權，並強化人權保障，另為去除威權文化，提出「宣誓儀式民主化」3法案，希望未來台灣民選公職不用再對國父遺像敬禮；看到香港人爭自由所遭受的迫害，她也提出「跨國全球人權問責」法案，希望能讓台灣為國際民主自由同盟盡一份力。

范雲說，她在教育領域、勞動權益、性別議題都提出相關修法草案，其團隊積極協助在不同領域中的女性所面對的環境不友善，目前有具體處理的包括運動領域、科技領域，以及金融領域，針對政治領域，她也提出了《行政院組織法》修法版本，明定未來政務官任命單一性別比例不得少於3分之1。

此外，范雲補充，進入立院後她關注檢討黑心校規、健全學生申訴機制、補足學校諮商輔導資源、縮小數位落差以及完善學校飲食教育等議題，未來任期中，還有兩個議題需要全力以赴的：十八歲公民權入憲，以及讓黑心校規真正從校園消失。

對於轉型正義議題，范雲說，她努力促成政府一步步公開威權時期的各種檔案，包括擴大解密並開放政治檔案、推動威權時期大法官解釋會議紀錄公開，以及促成國安局長承諾正視威權時期國安局過錯等，因為有了歷史正義，這個國家也才能成為一個正常的民主國家。

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