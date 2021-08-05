屏東退休柯南轉攻可可栽種　品質獲「全球50強」

▲屏東縣警局邢警大隊刑警退休蘇瑞珉種出全球前50強的可可 。（圖／取自蘇瑞珉臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑事小隊長退休的蘇瑞珉栽種可可10多年，今(2021)年開花結果，獲得全球前50的殊榮，將於10月參與在法國巴黎舉辦的ICA盛事，；他得獎後表示，台灣農村嚴重老年化，只想以精緻農業，讓台灣農地持續耕作下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

59歲的蘇瑞珉，在還當刑警時他就做了退休生涯規畫，在長治鄉繁華地區父親的5分多農地栽種了250多棵可可樹，冀望退休後延續這項產業，於8年前退休後全力投入裁種工作，這段期間，在台灣可可協會籌備人黃琬倫等人協助下，得到許多豐富栽種及行銷知識，今年終於開花結果，榮獲全球前50名的殊榮，讓世界再度看到屏東可可。

屏東縣政府客家事務處表示，Cocoa of Excellence Program(卓越可可計畫)是一項全球競賽，表彰可可種植者的工作，並鑽研質量、風味多樣性，透過各地區的可可生產商網羅世界不同產地的風味，了解精品可可的多元性，讓產地生產者透過可可豆訴說在地的風土，連結生產者及製造者的溝通橋樑，促進產地的市場機會。

2019年CoEx獎項屏東可可業者拿下兩項殊榮，分別是喜樂可可獲得全球前20及福灣巧克力全球前50，成功讓屏東可可豆登上國際舞台。2020年受疫情影響讓賽事延宕，但賽事組織仍克服疫情完成了來自53個產地收到的235個可可豆樣品盲測。

在2021年7月評選出了最佳50名的生產者，屏東可可業者蘇瑞珉的可可豆就是脫穎而出的業者之一，也將於今年10月份參與於法國巴黎舉辦的ICA(International Cocoa Awards)盛事，期望屏東可可延續氣勢，預祝再創佳績。

該處指出，屏東可可產業已形成完整產業鏈，同時具備種植、加工及銷售能力，於國際舞台上常有耀眼成績，2019年ICA主席馬丁在頒獎時，更同時也對著全球巧克力業者說：「大家要注意囉，台灣巧克力現在來勢洶洶！」，可見台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來期待有更多業者拿下國際殊榮，將「屏東可可‧台灣巧克力」品牌發揚世界。

►Her今天推出「涼感被、涼感保潔墊」瞬間涼感冰涼保潔墊，原價4980元、特價588元