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視察屏東Delta防疫　蘇貞昌：疫情隨時都有狀況不敢掉以輕心

▲▼蘇貞昌29日南下屏東視察枋山鄉。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌29日南下屏東視察枋山鄉。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

屏東縣枋山鄉爆發印度變種Delta病毒群聚感染事件，至今造成12人確診、8人感染Delta病毒。行政院長蘇貞昌將在29日下午4點30分，訪視屏東枋山鄉老人活動中心的疫苗施打站，他受訪表示，整個注射疫苗、疫調，方方面面，地方、中央都配合的非常好；他也呼籲，疫情隨時都會有各種狀況，國人一定要做好指揮中心要求的指引。

蘇貞昌說，Delta病毒來勢洶洶，已經有前例，在屏東枋山發現這一個案例，第一時間我就在行政院開專案會議，並且我們當場就跟潘縣長電話聯絡，整個了解狀況；並且我們張上淳專家也和屏東縣政府視訊，我特別指派王必勝執行長下來了解、關心。

蘇貞昌指出，潘孟安帶領縣府團隊做得非常好，積極有效，一直到今天，4天下來，我們整個篩檢所有的4千多人都是陰性。而相關應該有的，不但就整個注射疫苗、疫調，方方面面，地方、中央都配合的非常好。

甚至於隔壁的高雄市長陳其邁，也都願意就有關的集中檢疫幫忙等，可以看出只要大家一起合作，很快地我們看到枋山這個病毒的疫情，獲得相當好的控制，但一點都不敢掉以輕心。

蘇貞昌呼籲國人同胞，疫情不斷地在我們看到的變種病毒肆虐下，隨時都會有各種狀況，我們一定要做好指揮中心所要求的指引，我們也希望大家一起從本身做起，才可以保護自己、保護家人，也可以讓疫情獲得最好的控制，早日恢復正常的生活。

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